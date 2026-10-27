Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, anuncia tres renuncias y revisión de mandos

Blanca Cruz García, consejera electoral elegida para ocupar provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció una revisión del desempeño de los funcionarios que ocupan cargos directivos y confirmó la renuncia de tres integrantes de la estructura administrativa del organismo, señalados por presuntos vínculos con la red empresarial relacionada con Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

Los funcionarios que renunciaron son el titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien encabezaba la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Sobre los tres pesan señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el proveedor.

🚨#AHORA La consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, informó que inició una renovación de cargos al interior del organismo, acompañada de una revisión del desempeño de sus funcionarios.



Detalló que se registraron tres renuncias en áreas como la UTSI, la Unidad Técnica… pic.twitter.com/oYkCtmeKWR — Azucena Uresti (@azucenau) October 27, 2026

Aunque la designación de Cruz García todavía debe formalizarse en una sesión del Consejo General prevista para esta noche, informó que también se promoverá la colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar posibles irregularidades cometidas por funcionarios del instituto.

Durante una conferencia de medios, la consejera sostuvo que el cambio en la presidencia no debe entenderse como un simple relevo personal, sino como una oportunidad para recuperar el peso de las decisiones colegiadas dentro de la autoridad electoral.

“Esta transición no debe entenderse simplemente como el relevo de una persona por otra, no estamos aquí para sustituir un protagonismo por otro. Estamos aquí para devolver el protagonismo a la institución y a su órgano colegiado”, afirmó.

Cruz García explicó que, como parte de los primeros acuerdos, el Consejo General revisará el desempeño de quienes ocupan puestos de toma de decisiones.

Añadió que la renovación de responsabilidades deberá realizarse con apego a la ley y sin comprometer la continuidad operativa del instituto.

#ConferenciaINE | En conferencia de prensa, la Consejera @BlancaYCG dio a conocer tres acuerdos colegiados en el Instituto:



1. Renovación de cargos de la administración pasada

2. Contribución con las autoridades en las investigaciones ante posibles actuaciones indebidas de… pic.twitter.com/4I4pJLJ2EW — @INEMexico (@INEMexico) October 27, 2026

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LMCT