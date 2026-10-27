Segob acuerda con Canacar retirar bloqueos tras paro nacional en 19 estados

Aspecto de un paro de transportistas en Zacatecas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector retirar definitivamente los bloqueos carreteros y suspender las manifestaciones que iniciaron el lunes como parte de un paro nacional para exigir seguridad.

A través de un comunicado, la Segob informó que, tras una reunión de trabajo celebrada este martes, las partes acordaron instalar mesas de diálogo con las dependencias correspondientes para atender los planteamientos del gremio en materia de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

🚧 Transportistas bloquean puntos de la México-Pachuca este 26 de octubre. Conoce qué zonas están cerradas y evita contratiempos.https://t.co/K2u6uOuLfl — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2026

Así, destacó la Segob, las organizaciones participantes se comprometieron a “retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga”.

La dependencia informó que la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y acompañarán las reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en acuerdos.

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Acuerdan Segob y CANACAR retiro de bloqueos y mesas de diálogo



Comunicado: 📄 https://t.co/ir5WT3AbCN pic.twitter.com/xOczTc9TL0 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

En el encuentro también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

El acuerdo se produjo después de que el Gobierno federal llamara a los transportistas a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la población, el traslado de mercancías y las actividades comerciales e industriales.

La Segob sostuvo que la atención de las demandas por la vía institucional permitirá construir soluciones mediante la coordinación entre las autoridades y el sector, además de evitar nuevas afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito.

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Segob reitera llamado al diálogo a CANACAR, que persiste con movilizaciones que afectan a la ciudadanía



Comunicado: 📄 https://t.co/fd5E5KJDoQ pic.twitter.com/Lu9jNM562d — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

Hasta la mañana de este martes se mantenían algunos bloqueos

Como lo reportó este medio durante la mañana de este martes, persistían algunos bloqueos en carreteras de distintos estados del país.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras (GN), se registraron bloqueos en autopistas de Jalisco, Veracruz, Zacatecas y Chiapas.

#Tomeloencuenta en #EdoMex continua cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km. 004+800 en la autopista Chamapa - Lechería con dirección a lechería, Atienda indicación vial. pic.twitter.com/aJ3PgeP9LE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

Los bloqueos eran parciales, aunque sí provocaban afectaciones considerables a la circulación.

En tanto, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), solo se registró un bloqueo parcial en la autopista Chamapa - Lechería.

El mismo fue retirado parcialmente, pero, informó Capufe, persistía la reducción de carriles y carga vehicular intensa.

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