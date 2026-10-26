Transportistas y Gobierno Federal acuerdan revisar demandas en medio de paro nacional.

Transportistas durante paro nacional en el Estado de México, el 26 de octubre de 2026.

Ante el paro nacional de transportistas de carga de este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunió con representantes de organizaciones empresariales y del sector autotransporte para privilegiar el diálogo, atender sus demandas y evitar bloqueos carreteros que afecten el traslado de mercancías y las actividades comerciales e industriales del país.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), manifestaron su rechazo a las interrupciones en las carreteras por las afectaciones que generan a la ciudadanía.

Las organizaciones también expresaron su disposición a dialogar para atender las demandas del sector y buscar alternativas ante los problemas que enfrenta el autotransporte.

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Bloqueo carretero de transportistas, el 26 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Durante el encuentro con autoridades federales, los representantes de la industria plantearon asuntos relacionados con la seguridad en carreteras, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación.

Gobernación reiteró que “no existe necesidad” de recurrir a bloqueos carreteros para presentar demandas, al advertir sobre las afectaciones que estas acciones pueden ocasionar a la población y a las actividades económicas.

Acuerdan agenda para atender demandas de transportistas

Como resultado de la reunión, autoridades y representantes del sector acordaron establecer una agenda de trabajo durante esta semana, tanto a nivel federal como en los estados, para revisar los planteamientos y avanzar en posibles soluciones.

En las mesas participarán las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Trabajo y Previsión Social (STPS), además de la Guardia Nacional.

Transportistas y Gobierno Federal acuerdan revisar demandas en medio de paro nacional. ı Foto: Especial.

Por parte del gobierno de México asistieron los secretarios Edgar Amador Zamora, de Hacienda, y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de Gobernación; los subsecretarios Carlos Gabriel Lerma Cotera, de Hacienda; César Yáñez Centeno Cabrera, de Gobernación; José Luis Rodríguez Díaz, de Seguridad, y Tania Carro Toledo, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

También participaron Luis Ruiz Hernández, director general del Autotransporte Federal de la SICT; el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, y el general de brigada Juan Carlos Guzmán Giadans, jefe de Coordinación Policial, ambos de la Guardia Nacional.

En representación del sector transportista y empresarial acudieron Alejandro Malagón Barragán, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, Elías Dip Rame y Leonardo Gómez, entre otros integrantes de las organizaciones participantes.

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cehr