No habrá afectación a pequeños transportistas por ajuste fiscal, aclara Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina donde se detallaron los estímulos de IEPS e ISR para el sector del autotransporte.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el sector del autotransporte recibe apoyos fiscales como las deducciones y acreditamientos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que para 2027 el estímulo de acreditamiento de peajes contra el ISR se focalice en contribuyentes con un límite de ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos (mdp).

“No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones. Y, además, hay muchos otros apoyos que se les dan, como la deducción del IEPS en el ISR y muchos otros apoyos que tiene el autotransporte”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclara que los ajustes fiscales no afectarán a pequeños transportistas durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo". ı Foto: Presidencia

La mandataria federal destacó que el diálogo siempre está abierto, por lo que se mantendrán reuniones entre transportistas y el Gobierno de México.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que el gasto en peajes es deducible para calcular el ISR y que, adicionalmente, a partir de 2002 se otorgó el acreditamiento de hasta el 50 por ciento del peaje contra el ISR a cargo. Este beneficio llegó a representar 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, por lo que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un límite de ingresos de 300 millones de pesos por contribuyente a partir de 2020; no obstante, dicho estímulo creció más de cinco veces en los últimos seis años.

Ante esto, puntualizó que la propuesta para el siguiente ejercicio consiste en calibrar el límite de ingresos anuales a 250 mdp. Con ello, de las 2 mil 580 empresas que actualmente acceden al estímulo, únicamente 170 —que concentraban un beneficio promedio de 26 mdp— dejarían de recibirlo, garantizando que el 94 por ciento de los contribuyentes (con un estímulo promedio de 4 mdp), incluidos los del esquema hombre-camión, continúe recibiendo el beneficio sin afectación alguna.

“Recalcar nada más que es una calibración de este beneficio para balancear su efecto en las finanzas públicas”, concluyó.

Funcionarios del Gobierno de México explican el ajuste fiscal que mantendrá beneficios para el 94 por ciento de las empresas transportistas. ı Foto: Presidencia

am