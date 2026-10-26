Ajuste a deducciones sólo afectará a 170 empresas de transporte; Sheinbaum

El Secretario de Hacienda y Crédito Público este lunes en la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los ajustes a las deducciones del ISR por el pago de peaje sólo afectará a 170 de más de dos mil empresas transportistas en el país y no traerá un impacto a los precios de la canasta básica, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la nueva restricción del estímulo, para limitar su aplicación a empresas con ingresos hasta los 250 mil millones de pesos, fue una medida asumida para “reducir algo que era excesivo”.

“No (impactará la canasta básica)... No tiene ningún efecto, más que a ciertas empresas muy grandes que desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda había una deducción excesiva. Pero es un sector muy pequeño. Y siguen teniendo las deducciones sobre el IEPS y muchísimos otros beneficios que el transporte en nuestro país”... No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Recordó que esta medida fue abierta sin límite durante el gobierno de Vicente Fox, pero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se fijó un límite de aplicación a las empresas con deducciones de hasta 300 mil millones de pesos.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta es la principal inconformidad de los transportistas que organizaron un paro con bloqueos en carreteras primordiales para este lunes, que consideró una movilización “pequeña”, y con quienes se tiene prevista una reunión esta mañana en la Secretaría de Gobernación a las 11:00 horas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, subrayó que el transporte recibe un paquete de apoyos fiscales que se mantendrán por ser un sector que representa “una palanca para la formación de precios para el resto de la economía” en México.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Expuso que el ‘abuso’ observado se dio desde que la deducción del pago de peajes por parte de las empresas de autotransporte se abrió como un doble beneficio desde 2002 para todas las empresas, sin importar la cantidad de ingresos que tuvieran.

Esto llevó a que para 2019, la aplicación de este beneficio se elevara a representar 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo cual el sexenio anterior optó por limitar su implementación a las empresas con ingresos de hasta 300 mil millones.

A pesar de esta limitación, en los últimos seis años el estímulo creció en más de cinco veces, por lo que se decidió establecer el nuevo límite para aquellas empresas que “verdaderamente lo necesiten”, es decir, a dos mil 410 de las dos mil 580 que lo recibían.

Para este año, se estima haber destinado 13 mil 900 millones de pesos por parte de Hacienda a las empresas y se estima que la nueva acotación disminuirá el monto en 4 mil 500 millones.

“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre camión, no se verían afectados en absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año. El beneficio promedio son 26 millones de pesos, entonces muy importante recalcar, hay una afectación mínima solamente sobre el 6 por ciento de los contribuyentes que no representan 4.500 millones de pesos en ingresos adicionales”, dijo.

En cuanto a las demandas de seguridad, la Presidenta afirmó que se ha mantenido la atención por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para brindar el apoyo solicitado.

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