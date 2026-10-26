Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 26 de octubre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Este lunes 26 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

- Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia

TE RECOMENDAMOS:
Taddei anuncia hoy salida del INE tras señalamientos por conflictos de interés
Presenta hoy renuncia

Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Fachada de un edificio del Instituto Nacional Electoral (INE)
Oposición exige independencia

Sustituir a la consejera tomará cinco semanas


Google Reviews