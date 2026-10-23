Los temas de este viernes

Mañanera de Sheinbaum: 23 de octubre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Presidencia
Por:
Yulia Bonilla

Este viernes 23 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Imagen proporcionada por las autoridades federales.
Informa Omar García Harfuch

Fuerzas federales arrestan a ‘Mando 20’ por ataque con coche bomba a Policía en Michoacán

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Encuesta del Inegi

Percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%: García Harfuch; ‘nivel más bajo registrado’


Google Reviews