Segob llama a transportistas a evitar afectaciones a la ciudadanía, por mega paro y bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los transportistas que convocaron a bloqueos y protestas este lunes a evitar afectaciones a la ciudadanía con estas acciones de protesta y, en su lugar, atender su llamado al diálogo.
A través de una tarjeta informativa, la Segob dirigió su llamado directamente a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), principal convocante al mega paro nacional de este lunes.
Le pidió “evitar bloqueos carreteros que afectan directamente a miles de familias que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares”.
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Estos bloqueos, acusó Segob, también interrumpen “el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales”.
Por lo anterior, la Secretaría urgió a que las demandas de un sector no se traduzcan en “afectaciones a la vida cotidiana de la población”, y reiteró su llamado al sector inconforme a mantener diálogo a través de los canales abiertos para ese propósito.
“La Segob mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus planteamientos sin perjudicar a la ciudadanía”, concluye la tarjeta informativa de la dependencia federal.
Grupos de transportistas organizaron la jornada de bloqueos carreteros este lunes como protesta por la inseguridad, las extorsiones y el alto costo operativo.
Se registran bloqueos en 19 estados, confirm Segob
Al corte de las 09:30 horas, la Segob informó que tomó conocimiento de bloqueos carreteros en 19 entidades del país, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.
Destacó que las entidades con mayor cantidad de puntos de manifestación son:
- Veracruz: ocho
- Estado de México: seis
- Nuevo León y Tlaxcala: tres cada uno
Mientras que, por número de manifestantes, destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco.
Estas son las primeras cifras sobre el bloqueo publicadas por Segob y, al corte de las 12:00 horas, no se ha brindado una actualización.
“El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes, privilegiando la construcción de acuerdos y evitando mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria de la transformación”, se lee en un comunicado.
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