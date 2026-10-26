Bloqueo en la México - Pachuca: Estos son los puntos cerrados hoy 26 de octubre 2026 por transportistas

Tras anunciar un paro nacional que comenzaría desde la primeras horas de este lunes, los transportistas de al menos cuatro organizaciones se encuentran realizando bloqueos en distintas vialidades principales de las 32 entidades mexicanas.
El gobierno de Ecatepec de Morelos compartió, por medio de redes sociales, una imagen para advertir a los conductores sobre los bloqueos que se realizarán en la autopista México - Pachuca y en el Circuito Exterior Mexiquense.
Señalaron a los autmovilistas que los traslados de este lunes podrían verse afectados por las movilizaciones de transportistas, por lo que recomendaron anticiparse y consultar los reportes viales antes de salir.
Segob llama a transportistas a evitar afectaciones a la ciudadanía, por mega paro y bloqueos
Puntos cerrados hoy 26 de octubre 2026
La H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC) compartió los puntos de concentración que conectan con la Ciudad de México, por el paro de transportadores de este 2026.
Los puntos y ubicaciones de referencia para las concentraciones son:
- Castea Tepotzotlán
- Caseta Champa dirección AIFA
- Caseta México-Pachuca
- Caseta Arco Norte en la México - Pachuca
- Caseta Ecatepec - Pirámides
- Caseta Texcoco / La Cuchilla
- Caseta San Marcos, Chalco
- Caseta El Dorado, Toluca - Ixtlahuaca
- Caseta Toluca / La Marquesa
- Caseta Arco Norte en México - Tulancingo
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) se encuentra informando, por medio de sus redes sociales, las vialidades que se encuentran afectadas al momento por las manifestaciones de los transportistas.
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también advirtió sobre las concentraciones que se encontrarían en las casetas que convergen con la capital.
- Caseta Autopista México - Querétaro
- Caseta Autopista México – Pachuca
- Caseta Autopista México - Cuernavaca
- Caseta Autopista México – Puebla
Se recomienda tomar rutas alternativas para trasladarse en la CDMX, el Estado de México e Hidalgo, como la carretera federal libre México – Pachuca, la ruta por Otumba / Teotihuacán, el Arco Norte y la Vía Atotonilco de Tula – Arco Norte.
En las lonas que se colocaron en la parte frontal de los camiones de los transportistas se señalan los insumos y materiales que transportan, con la finalidad de destacar la importancia que tienen para la vida de las personas.
Algunas de las demandas de los transportistas se encuentra el contar con carreteras dignas; mayor seguridad para operar; patrullaje en casetas; freno a robos, extorsiones y amenazas; no incrementar el costo del combustible, entre otras.
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