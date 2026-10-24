Transportistas anuncian paro indefinido; Segob pide diálogo

Representantes de la Canacar, HAMOTAC y otras organizaciones, ayer, en conferencia de prensa, donde anunciaron la protesta nacional

Organizaciones del autotransporte de carga anunciaron que se irán a paro nacional indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, luego de la falta de soluciones a la inseguridad carretera, las extorsiones y el incremento de sus costos de operación; ante ello, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó al diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía y al traslado de mercancías.

La movilización podría ocasionar pérdidas económicas de hasta 21 mil 500 millones de pesos diarios, según estimaciones de Carlos García Álvarez, presidente de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC).

En conferencia de prensa, los convocantes señalaron que esperan la participación de alrededor de un millón de unidades, aunque aseguraron que no bloquearán carreteras ni casetas de peaje.

“Aproximadamente por día serían 21 mil 500 millones. Recordemos, ya se mencionó que no sólo es la canasta básica, es la materia prima, contenedores que llegan a los puertos, por avión, pues todo, todo lo movemos nosotros”, sostuvo García Álvarez.

21.5 Mil mdp diarios prevén en pérdidas económicas al díaaro

Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó que la decisión responde también al deterioro de la infraestructura carretera, la sobrerregulación y la propuesta de reducir los estímulos fiscales por el uso de autopistas, factores que comprometen la viabilidad de miles de empresas.

El dirigente advirtió que la suspensión de actividades pondría en riesgo el abasto de mercancías, pues diariamente se movilizan por carretera 1.6 millones de toneladas de productos, además de realizarse 21 mil cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, equivalentes a mil 800 millones de dólares en intercambio comercial.

Ante la convocatoria, Segob reiteró la existencia de canales institucionales para atender las demandas mediante mesas de trabajo. “Hacemos un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías”.

En un comunicado, la dependencia reconoció las preocupaciones de los transportistas y aseguró que existen canales institucionales para atender sus exigencias mediante reuniones con las autoridades correspondientes.

“La Secretaría de Gobernación mantiene una actitud abierta y sensible a las demandas del sector, con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración”, sostuvo.

No obstante, Ramos Melo sostuvo que estas reuniones ya no son suficientes: “Nosotros estamos buscando soluciones y soluciones no son mesas de trabajo, son respuestas concretas y respuestas que den un resultado”.

Las organizaciones solicitaron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum y advirtieron que mantendrán la movilización hasta obtener respuestas efectivas. Aunque descartaron bloqueos, anticiparon manifestaciones con unidades en circulación en distintas carreteras del país.