Concamin pide a transportistas privilegiar el diálogo y evitar afectaciones con paro indefinido

Ante el paro nacional indefinido previsto para el próximo 26 de octubre, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) instó a transportistas a privilegiar el diálogo con autoridades federales y evitar afectaciones al tránsito de personas y traslado de mercancías durante su protesta por la inseguridad en las carreteras.

Aunque reconoció como legítimas las demandas de transportistas, entre ellas el combate a la extorsión, robos a unidades y “presiones económicas” que afectan sus operaciones, la Confederación advirtió “consecuencias importantes” para distintos sectores en caso de interrumpir la distribución de productos.

#ElAutotransporteNoAguantaMás

Autotransportistas de carga de México anuncian PARO NACIONAL desde el próximo lunes y por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y presión económica, entre otras problemáticas que complican su operación diaria.

No queremos detener a… pic.twitter.com/i18mcSbTDR — CANACAR (@canacarmexico) October 23, 2026

Al respecto, destacó la importancia del transporte de carga para los industriales, que calificó como “indispensable” por mantener en movimiento las cadenas productivas y abastecer los mercados.

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“... cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, a la movilidad de las personas y a las familias mexicanas”, señaló la Concamin.

Concamin invita a ‘aprovechar’ disposición del Gobierno Federal

Por lo anterior, la Confederación pidió a las organizaciones del autotransporte de carga anteponer el diálogo a las posibles afectaciones al libre tránsito de personas y mercancías, a fin de construir acuerdos con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“A través de las gestiones de la Concamin se ha conseguido que el Gobierno Federal atienda los planteamientos y problemas del sector, encontrando la disposición de las autoridades y manteniendo comunicación permanente con dichas dependencias”, apuntó.

La organización insistió en dialogar para resolver las demandas, e invitó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) a “aprovechar la disposición” de la Federación para poner sus demandas sobre la mesa.

“Desde la Concamin hemos sostenido que las preocupaciones y demandas de los transportistas son fundamentadas, legítimas y merecen respuestas concretas”, aseveró la Confederación. “En este sentido, consideramos especialmente importante avanzar en mesas de trabajo, con carácter resolutivo, entre las autoridades y los representantes de los transportistas, mediante una agenda clara, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la atención de los asuntos planteados”, agregó.

#COMUNICADO



Ciudad de México, 24 de octubre de 2026

Bol. 16

#CONCAMIN LLAMA A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO CON EL SECTOR TRANSPORTISTA



Ante el anuncio de un #paronacional de transportistas, previsto para el próximo lunes 26 de octubre, la Confederación de Cámaras… pic.twitter.com/AuPKHqP6Kt — CONCAMIN (@CONCAMIN) October 24, 2026

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