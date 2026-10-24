Segob reitera llamado al diálogo con transportistas ante bloqueos anunciados para el lunes

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas, ante el paro nacional por tiempo indefinido anunciado para el próximo lunes 26 de octubre, y aseguró que está dispuesta a atender sus demandas por las vías institucionales.

En un comunicado emitido este sábado 24 de octubre, la dependencia señaló que desde el primer momento ofreció un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, con el objetivo de escuchar los planteamientos del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

La Segob reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones y sostuvo que el entendimiento y la colaboración son necesarios para encontrar soluciones.

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Asimismo, llamó a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito vehicular y al traslado de mercancías.

¿Habrá paro nacional de transportistas el lunes 26 de octubre?

Las organizaciones del autotransporte de carga anunciaron la suspensión de actividades por tiempo indefinido ante lo que consideran una falta de respuestas concretas a los problemas que enfrenta el sector.

Entre las principales demandas se encuentran el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, medidas para combatir los robos a unidades y las extorsiones, así como mejores condiciones económicas para mantener las operaciones de las empresas transportistas.

Los representantes del gremio también han señalado preocupaciones por el deterioro de la infraestructura carretera, la sobrerregulación y los estímulos fiscales relacionados con el uso de autopistas.

Entre las organizaciones que respaldan la convocatoria están la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

Los representantes del sector han insistido en que buscan respuestas concretas de las autoridades y no únicamente la instalación de nuevas mesas de trabajo. También solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus planteamientos.

Aunque la convocatoria contempla una suspensión nacional de actividades a partir del lunes 26 de octubre, representantes del sector señalaron que no tienen previsto bloquear carreteras ni casetas de peaje, sino realizar movilizaciones con unidades en circulación.

Sin embargo, el alcance de las afectaciones dependerá del desarrollo de las protestas y de la participación de las organizaciones convocantes.

Por su parte, la Segob reiteró que continuará abierta a la comunicación con las organizaciones para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional.

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MSL