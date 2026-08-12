Gobierno prevé reducir 37% robo a transportistas

LA FEDERACIÓN prevé reducir 37 por ciento el robo al autotransporte al cierre de 2026 y avanza en la implementación del C4 Carretero, plataforma destinada a reforzar la seguridad en las principales vialidades del país.
Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que, entre 2018 y 2025, este delito disminuyó 52.07 por ciento, al pasar de 13 mil 68 robos a seis mil 263. Actualmente se registran dos mil 519 reportes, 11.2 por ciento menos que el año pasado, por lo que se estima cerrar 2026 con cinco mil 37 casos.
- El Tip: El delito de robo a autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo contempla penas de 6 a 12 años de prisión por el robo de mercancías y de 2 a 7 años por equipaje o valores.
En los 12 estados donde opera la estrategia Balam, el robo al transporte de carga cayó 37.1 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento, al pasar de 797 a mil cinco. Además, suman siete mil 14 detenidos, dos mil 802 vehículos recuperados y 78 robos frustrados.
• Que la malentendieron
Como parte de la estrategia, la Presidenta instruyó la construcción del C4 Carretero, que integra videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización y análisis de información para coordinar acciones con la GN y autoridades estatales.
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El edificio ya está concluido y cuenta con 88 estaciones de monitoreo y despacho. La plataforma contempla una red de videovigilancia e identificación automática de vehículos para cubrir mil 407 kilómetros de carreteras federales, con mil cinco puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para detectar placas.
La infraestructura se distribuirá en cuatro corredores y seis tramos carreteros: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Maza-tlán-Durango. La red aún está en proceso y el tramo México-Puebla-Veracruz será el primero en concluir el 30 de septiembre.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se han cerrado 806 accesos irregulares utilizados para sacar vehículos de las carreteras. También se instalaron 20 arcos inteligentes, vinculados al C4, para identificar placas, dimensiones y velocidad de los vehículos.