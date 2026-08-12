Gobierno prevé reducir 37% robo a transportistas

LA FEDERACIÓN prevé reducir 37 por ciento el robo al autotransporte al cierre de 2026 y avanza en la implementación del C4 Carretero, plataforma destinada a reforzar la seguridad en las principales vialidades del país.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que, entre 2018 y 2025, este delito disminuyó 52.07 por ciento, al pasar de 13 mil 68 robos a seis mil 263. Actualmente se registran dos mil 519 reportes, 11.2 por ciento menos que el año pasado, por lo que se estima cerrar 2026 con cinco mil 37 casos.

El Tip: El delito de robo a autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo contempla penas de 6 a 12 años de prisión por el robo de mercancías y de 2 a 7 años por equipaje o valores.

En los 12 estados donde opera la estrategia Balam, el robo al transporte de carga cayó 37.1 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento, al pasar de 797 a mil cinco. Además, suman siete mil 14 detenidos, dos mil 802 vehículos recuperados y 78 robos frustrados.

Como parte de la estrategia, la Presidenta instruyó la construcción del C4 Carretero, que integra videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización y análisis de información para coordinar acciones con la GN y autoridades estatales.

15 paraderos seguros para transportistas construirán

El edificio ya está concluido y cuenta con 88 estaciones de monitoreo y despacho. La plataforma contempla una red de videovigilancia e identificación automática de vehículos para cubrir mil 407 kilómetros de carreteras federales, con mil cinco puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para detectar placas.

La infraestructura se distribuirá en cuatro corredores y seis tramos carreteros: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Maza-tlán-Durango. La red aún está en proceso y el tramo México-Puebla-Veracruz será el primero en concluir el 30 de septiembre.

Resultados ı Foto: Especial

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se han cerrado 806 accesos irregulares utilizados para sacar vehículos de las carreteras. También se instalaron 20 arcos inteligentes, vinculados al C4, para identificar placas, dimensiones y velocidad de los vehículos.