Gobierno federal pacta ruta de atención con AMOTAC; transportistas descartan bloqueos

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) continuaron esta mañana el diálogo con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), en una mesa centrada en los planteamientos de la organización.

En la reunión estuvo presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

Como resultado del encuentro, servidores públicos federales y representantes del grupo suscribieron una minuta de trabajo, además de una ruta de atención para dar seguimiento institucional a los temas presentados.

Durante la reunión, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas reiteró que “únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros”, de acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno de México.

Autoridades federales señalaron que los canales de diálogo permanecen abiertos para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados con la organización.

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado sobre los acuerdos:

#SEGOBInforma 📢

Gobierno de México mantiene diálogo con la AMOTAC y acuerda ruta de atención a sus planteamientos



Comunicado: 📄 https://t.co/beoXtMLMbP pic.twitter.com/iZmCdAe8Fq — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

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FGR