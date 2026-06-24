Bloquean transportistas dos autopistas pese a acuerdo con autoridades federales

En otros puntos hay manifestantes, pero sin afectar

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) bloquean dos autopistas la mañana de este miércoles, pese al acuerdo al que los líderes de la organización pactaron con autoridades federales.

De acuerdo con reportes oficiales, los operadores de carga mantienen detenida la circulación de acceso a la Ciudad de México en la Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, Estado de México.

Asimismo, sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 103, con dirección a la capital morelense.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) agregó que los camioneros también se han colocado sin bloquear, sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca, en la plaza de cobro hacia Tehuacán.

Por otro lado, mediante sus redes sociales, la organización reporta que hasta ahora, los conductores de las unidades se mantienen a pie de carretera en Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y sobre los carriles centrales, en Acapulco.

Ayer la Secretaría de Gobernación anunció que no se manifestarían cerrando la circulación vial puesto que habían llegado a un acuerdo con sus líderes.

Sin embargo, minutos después del comunicado de la dependencia, el líder de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, aseguró que el paro continuaría su curso porque no les entregaron la minuta de acuerdos, aunque llamó a manifestarse sin bloquear el paso.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE.



➡️ Sin cierre a la circulación:

🔘 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Palmillas, en ambos sentidos.



➡️… — CAPUFE (@CAPUFE) June 24, 2026

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FGR