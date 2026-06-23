Transportistas suspenden bloqueos para este 24 de junio tras reunión con Segob

Tras sostener una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) determinaron suspender la jornada de bloqueos carreteros prevista para este miércoles 24 de junio en las 32 entidades de la República.

Al respecto, la dependencia federal afirmó que “existe una ruta de trabajo” con organizaciones de transportistas, luego de más de 300 reuniones en las que se han presentado avances y dado seguimiento a los acuerdos y demandas del sector.

“En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito. Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo”, afirmó Gobernación.

Desde el Palacio de Cobián se reiteró la disposición al diálogo del Gobierno Federal, que exhortó a no afectar la movilidad ciudadana con bloqueos carreteros.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Al acusar “falta de atención” por parte de las autoridades, la AMOTAC anunció una movilización a nivel nacional a partir de las 08:00 horas de este miércoles para exigir respuesta a sus demandas, entre ellas garantizar condiciones de seguridad en las carreteras .

En entrevista para Grupo Fórmula, el coordinador nacional de la AMOTAC, Miguel Ángel Santiago Solís, advirtió que, de no obtener respuesta a las solicitudes pendientes del sector, la protesta avanzaría en calles de la Ciudad de México hacia el Zócalo.

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cehr