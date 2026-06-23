Bloqueo masivo de transportistas 24 de junio: ¿A qué hora y dónde será?

De nueva cuenta los transportistas se manifestarán en el país con la finalidad de exigir seguridad para su gremio, por lo que realizarán un megabloqueo de carreteras en las 32 entidades de la República mexicana.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) informó por medio de un comunicado que este miércoles 24 de junio realizarán movilizaciones y manifestaciones en las principales carreteras del país.

Apuntaron que la Manifestación y Movilización Nacional Pacífica se realizará debido a que carecen de soluciones a las problemáticas que atraviesan los transportistas de carga, turismo y pasaje a nivel nacional.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) desconoció la movilización y la postura de la AMOTAC, y cuestionaron la razón por la cual apenas se comienzan a manifestar cuando ellos han realizado movilizaciones desde hace siete meses.

Comunicado de ANTAC ı Foto: Captura de pantalla

¿En dónde y a qué hora será el megabloqueo de la AMOTAC?

De acuerdo con el comunicado, la la Manifestación y Movilización Nacional Pacífica de la AMOTAC comenzará a las 07:00 horas de este miércoles en los 32 estados del país.

Asimismo, se realizará una movilización en marcha lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México, debido a que las autoridades no han brindado una solución “que realmente” resuelva las necesidades que han manifestado desde hace varios meses.

En el comunicado la AMOTAC ofrecío disculpas a todas las personas que se verán afectadas por el tráfico que se generará en las principales carreteras del país, pero sostuvieron que “la falta de rsultados” es la causa por la que deciden movilizarse una vez más.

La #AMOTAC anunció bloqueos en carreteras de #Puebla y #Tlaxcala el próximo 24 de junio a partir de las 7:00 horas.



Entre las vialidades afectadas se encuentran la autopista México-Puebla, la #VíaAtlixcáyotl y la federal a #Huejotzingo. pic.twitter.com/OlJi7M1fpJ — Central Municipal (@Central_CM) June 23, 2026

Las demandas de la AMOTAC son las siguientes:

Seguridad en carreteras : Apuntan que el sector transportista se ha visto afectado por “la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales”, pues no cuentan con vigilancia u operativos efectivos por parte de las autoridades correspondientes

Cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, estatales y municipales: Piden que se respeten las tarifas oficiales

No al pago de los permisos municipales : Señalan que se requieren estos permisos para poder ingresar a las ciudades en donde abastecen mercancía y canasta básica

Tarifas oficiales de operación obligatorias

Trámites por parte de la SICT: El sector manifiesta que existe un gran atraso en placas, licencias, certificados, por lo que no cuentan con documentos actualizados y son acreedores de sanciones

Alto a las extorciones en retenes federales y militares

Dotación de placas y actualizacion de documentos por parte de la SICT

Modificación del Art. 133 bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas

Alto a la persecucion del pequeño transportista por parte de la GN, las Policías Estatales y Municipales

Comunicado de AMOTAC ı Foto: Redes Sociales

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