Recibirá el Fan Fest del Zócalo a asistentes de Marcha del Orgullo

Miles de personas, en Reforma, durante la marcha de 2025.

La Secretaría de Gobierno (Secgob) de la Ciudad de México reiteró que los asistentes a la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBTTTTIQ+ sí accederán al Zócalo, donde se lleva a cabo el Fan Fest del Mundial, y el único cambio es que el escenario principal del cierre de la movilización será cerca de Bellas Artes.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina sostuvo que estas medidas las alcanzó con activistas, organizaciones y colectivos relacionados con la manifestación de la diversidad sexual del 27 de junio.

El Dato: Activistas y organizaciones estiman que, al menos siete de cada 10 personas de la comunidad de la diversidad sexual asesinadas en México, son personas trans.

“La única variación respecto a años anteriores es que, como parte de los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, el escenario principal de cierre no se instalará en el Zócalo capitalino y, por esta ocasión, será ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se llevará a cabo el programa artístico y musical de la jornada”, sostuvo.

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La autoridad local además indicó que, en el caso de los vehículos alegóricos que participan en la Marcha del Orgullo, el recorrido que harán será sobre Paseo de la Reforma y finalizará en Avenida Juárez, donde se llevará a cabo el tradicional concierto.

880 Mil asistentes tuvo la Marcha del Orgullo de 2025

El pasado 24 de abril, La Razón informó que, de acuerdo con la secretaria Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, la movilización del sector de la diversidad sexual sí llegaría al Zócalo, incluso con la presencia del Fan Fest.

El día en que se lleve a cabo la movilidad LGBTTTIQ+ se realizarán los partidos entre Panamá-Inglaterra, Croacia-Ghana, Colombia-Portugal, República Democrática del Congo-Uzbekistán, Argelia-Austria y Jordania–Argentina. Por ello el Zócalo también estará ocupado.

“Este Mundial y este festejo de las actividades enmarcadas por el orgullo de las poblaciones de la diversidad sexual y de género nos deriva como una articulación de muchos procesos. ¡Claro que se va a llegar (al Zócalo)!”, dijo la funcionaria capitalina.

El lema de la movilización del 27 de junio, a las 10:00 horas, es “ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha, ¡igualdad, paz y solidaridad!”.

De acuerdo con la organización Letra eSe, la Ciudad de México encabezó en 2024, a nivel nacional, los crímenes de odio en contra de la población de la diversidad sexual con 17 homicidios, 300 por ciento más que un año antes.

Del total de asesinatos registrados, 11 delitos tuvieron como víctimas a personas trans, por lo que es el grupo que tiene más riesgo.