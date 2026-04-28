Transportistas de barrio en la ZMVM piden a diputados regularizar a más de 50 mil operadores

Representantes de más 50 mil mototaxistas, bicitaxistas y operadores de pequeños transportes públicos eléctricos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), acudieron este martes a la Cámara de Diputados con el objetivo de entregar 250 mil firmas para la regularización de sus actividades.

El diputado Gabriel García Hernández, uno de los principales impulsores de esta iniciativa, afirmó a La Razón que la medida es una forma de dignificar una actividad que cada año crece a pasos agigantados y es muy necesaria para dar derechos a operadores que, incluso, van más allá del centro del país.

“Hay estimaciones, estamos hablando de 200 mil familias que se dedican a esto en todo el país, mientras que en el Valle de México sí tenemos la cifra un poco más cercana, son 50 mil familias y esas, mueven a 1.5 millones de personas en gremios que se organizan cada vez mejor”, externó.

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El diputado Gabriel García Hernández, de Morena. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Uno de estos transportistas es Ricardo González, miembro de la Cooperativa de Transporte Alternativa Unión, Fuerza y Lealtad, quien acudió al llamado de regularización este martes porque, para él, ser mototaxista no es solo un trabajo, es un estilo de vida.

“Yo empecé hace más o menos 2 años como mototaxi. Trabajó ahí en Leyes de Reforma, en Iztapalapa y pues la verdad no es necesariamente el tema del ingreso, a mí me gusta mucho mi trabajo porque amo viajar en moto, es algo que disfruto todos los días” Ricardo González, mototaxista



Mototaxistas y bicitaxistas demandan reconocimiento del transporte de barrio. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Otro mototaxista que pide regularización a autoridades es Abraham, un ecuatoriano que llego a México hace tres años y encontró en su mototaxi el medio ideal para mantener a su hija de 6 años, pese a diversas problemáticas que ha enfrentado.

“Una vez, una persona que recogí escuchó mi voz y se dio cuenta que no era de aquí. Me dijo, sabes qué, déjame aquí, no me lleves. Yo le pregunté qué le sucedía, y me dijo que no le gustaba que un pinche extranjero la llevara a su casa”, comentó, incómodo, al recordar ese suceso.

De acuerdo a lo expuesto por García Hernández, este gremio ha estado constantemente expuesto a abusos por parte de algunos usuarios y hasta extorsiones de políticos o miembros del crimen organizado.

Mototaxistas y bicitaxistas exigen Plan de Justicia. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Por otro lado, en lo que respecta a las denuncias que también figuran en redes sociales contra mototaxistas, el legislador de Morena expuso que muchos de esos casos no están comprobados, aunque lo que sí sabe es que en la Cámara de Diputados las criticas contra el transporte de barrio casi siempre vienen de la oposición.

“Si hay legisladores que señalan a mototaxistas como criminales , lo hacen porque no conocen el barrio, porque nunca se han subido a un mototaxi”, concluyó.

La iniciativa que busca regularizar a transportistas de barrio pasará a la Cámara de Diputados para ser analizada y debatida en una mesa de trabajo durante los próximos días.

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cehr