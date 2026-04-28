Clara Brugada ve prematuro el destape de Jesús Sesma para la Jefatura de Gobierno de CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideró que es temprano para hablar de la sucesión de 2030, luego de que el presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, se destapara para competir por la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Yo considero que está muy verde, el tiempo. Hay que serenarse, hay que concentrarse en las tareas que tenemos. Ese es el llamado: ahorita todos tenemos mucho trabajo que hacer tanto en el Congreso como en cualquier otra área y ya después tenemos que ver”, afirmó la mandataria capitalina.

Lo anterior, tras el anuncio del diputado local por el Partido Verde, quien durante expresó que acepta “el reto” de buscar la Jefatura de Gobierno en 2030, lo que abrió la discusión sobre la contienda que aún se percibe lejana.

“¡Acepto el reto para el 2030. Aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y el Partido verde va a ganar!”, expresó durante el lanzamiento de la estrategia “Guardianes Verdes”.

Jesús Sesma (izq.), ayer, durante el lanzamiento de Los Guardianes Verdes, en la colonia Roma ı Foto: Especial

‘Falta mucho tiempo para poder hablar de esto’: Morena

En el mismo sentido, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que, si bien las aspiraciones políticas son un derecho, no es momento de centrar la agenda en ese tema .

“Vamos a respetar siempre las expresiones de todas y todos nuestros compañeros porque es un derecho político-electoral que tienen; sin embargo, creo que aún falta mucho tiempo para poder hablar de esto. Estamos en 2026 y esto es para 2030, falta mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar”, dijo en entrevista con La Razón.

La legisladora insistió en que la prioridad debe estar en el trabajo a corto plazo: “tendremos que concentrarnos en lo inmediato, que es legislar a favor de la gente”, apuntó.

Además, destacó la importancia de mantener la alianza entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) en la Ciudad de México, al considerar que la coalición permitió consolidar la mayoría en el Congreso local.

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cehr