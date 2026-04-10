Transportistas bloquean por 2 horas la México-Pachuca; acusan presuntas extorsiones

La autopista México-Pachuca fue bloqueada por más de 2 horas por operadores de las rutas de transporte Ómnibus de Tizayuca (ODT) y Baltazar.

Los inconformes acusaron que durante años han padecido extorsiones por “cobro de piso” a manos de la delincuencia organizada, por lo que pidieron mayor seguridad en los paraderos del pasaje, así como en toda la autopista.

El bloqueo en la autopista México-Pachuca cerca de las 18:00 horas de este viernes y se levantó cerca de las 20:00 horas.

TE RECOMENDAMOS: Más de 8 mil asistentes Acapulco se reinventa y recibe al mundo con el Tianguis Turístico 2026

#TomePrecauciones en #EdoMéxse registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km 022+000, de la Autopista México–Pachuca, con dirección a Ent. Morelos-Tizayuca. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/kidSiTTwtm — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 11, 2026

Los operadores realizaron varias interrupciones en la vía. Los puntos que resultaron afectados fueron los siguientes:

Bajo puente de la avenida Revolución, en Ecatepec, conocido como la 30-30

Entronque ubicado a la altura de la estatua del Vigilante, en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla

El acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

La manifestación realizada por transportistas provocó que el servicio de transporte público que va de Tizayuca, Hidalgo, a la Ciudad de México fue suspendido de manera temporal.

En tanto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), señala que el bloqueo generó afectaciones sobre Insurgentes Norte, esto desde la avenida Fortuna.

El bloqueo de transportistas ocurrió en plena hora pico, lo que generó descontento entre los automovilistas afectados.

Transportistas rompen diálogo con Gobernación

Además, ocurrió después de que se anunciara que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) rompieron el diálogo que mantenían con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para evitar que se generarán más bloqueos.

Los integrantes de dichas agrupaciones acusaron que se encontraron un fuerte operativo de seguridad con granaderos previo a la mesa de diálogo, lo que interpretaron como un acto de intimidación.

Desde el acceso principal de Gobernación, líderes del movimiento afirmaron que el cierre institucional vulnera derechos básicos. Las organizaciones sostienen que la respuesta oficial resulta “inadmisible” al privilegiar la presencia policial sobre el diálogo directo que han solicitado durante meses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR