Transportistas, escépticos sobre seguridad

DAVID ESTÉVEZ, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), consideró que la captura de Audias “N”, alias El Jardinero, señalado como líder de una red de extorsión en varias entidades del país, no significa una acción concreta para la seguridad en las carreteras, de la que se podrá hablar hasta ver realmente los resultados.

El criminal fue capturado tras un megaoperativo esta semana y es identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para encargarse del control de varias carreteras e incidir en el traslado de mercancías a través de autotransporte, de combustible y carga comercial.

Sin embargo, su detención no es vista por parte del sector transportista como una acción que brinde certidumbre de manera inmediata.

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El líder de la ANTAC señaló que, como transportistas, no tienen identificados a los líderes delincuenciales que se encargan de extorsionarlos, asaltarlos e incluso asesinarlos en las carreteras, por lo que no se puede asegurar que la detención de el criminal significa que el problema haya acabado.

“Cuando veamos reflejado que haya seguridad en carretera, certidumbre para trabajar, pues lo que podríamos decir es que ahora sí las autoridades están trabajando”, declaró en entrevista.

Además, comentó que la captura de criminales dedicados a delinquir en las carreteras no acaba con el problema, debido a que delitos como la extorsión también son cometidos por autoridades; por ejemplo, en los retenes.

En imagen de archivo, transportistas pertenecientes a la ANTAC se manifiestan para exigir seguridad en carreteras ı Foto: Cuartoscuro

“Hasta que veamos realmente este cumplimiento de los acuerdos de que van a dar más seguridad, de certidumbre para trabajar, cuando quiten a los estacionadores, policías municipales (que extorsionan), en diferentes estados, en carreteras, pues también vamos a agradecerlo. Que, por cierto, yo no sé por qué no nos los han quitado. Habían dicho que eso lo quitaban en medio minuto. Ya han pasado cinco meses, vamos para seis meses. No vemos claro nada en este tema”, reclamó.

A la par, aseguró que persiste la participación de criminales que se hacen pasar por elementos de seguridad para detener a los conductores con supuestos retenes en las carreteras, sin que las verdaderas autoridades, como la Guardia Nacional (GN), intervengan en caso de identificar estas prácticas.

“Ya les hemos señalado con precisión esos retenes que suben a las carreteras federales nuevamente para presionar y que no son Guardia Nacional. A lo mejor algunos son solapados por Guardia Nacional, porque allí están los delincuentes estos que se suben a robar y a 200 metros está Guardia Nacional y no les dicen nada”, dijo.