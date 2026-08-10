Piden aprobar lineamientos de precampaña

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a aprobar los lineamientos para las precampañas y establecer reglas claras que permitan dar certeza a los ciudadanos y evitar que aspirantes a cargos públicos realicen actos anticipados de campaña.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la legisladora sostuvo que el órgano electoral no debe convertirse en un “sensor” de lo que pueden expresar los partidos políticos, pues limitar el debate público afectaría la libertad de expresión y la pluralidad política.

“Estoy convencida, el INE no debe definir qué se puede decir y qué no se puede decir”, afirmó.

López Rabadán señaló que las distintas fuerzas políticas tienen posiciones ideológicas diferentes y que las expresiones de un partido pueden generar rechazo entre sus adversarios, pero consideró que esto no debe convertirse en un argumento para limitar el debate público.

“Si empezamos a limitar el debate público, esto va, sin lugar a dudas, a hacer un círculo vicioso en detrimento de la ciudadanía”, sostuvo.

La panista reconoció la autonomía del INE, pero señaló que la institución debe actuar dentro de sus facultades y garantizar condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas.

La diputada también se refirió a la decisión de actores políticos de acudir a instancias internacionales o de Estados Unidos para presentar denuncias relacionadas con el actuar de autoridades electorales mexicanas.

Consideró que en México deben existir las instancias necesarias para resolver este tipo de controversias y garantizar justicia electoral sin que los actores políticos tengan que esperar meses o incluso años para obtener una resolución.

“Yo espero que no tengamos que esperar meses, a veces años, a poder encontrar justicia”, expresó.

La diputada panista también cuestionó que, ante la falta de aprobación de los lineamientos, existan personajes que, a su juicio, realizan campañas anticipadas.

Explicó que la autoridad electoral ya había contemplado la discusión de los lineamientos para su eventual aprobación, pero el proceso se detuvo, lo que genera incertidumbre sobre las reglas que deberán seguir quienes aspiran a participar en futuros procesos electorales.

“Pareciera que hay un limbo jurídico que en realidad no hay”, señaló.

Ante este escenario, llamó a los aspirantes a respetar las disposiciones vigentes y evitar actos que puedan constituir campañas anticipadas.

“En este momento nadie puede hacer campaña y quien está haciendo una precampaña es ilegal y, además de ser inmoral, por supuesto se tiene que sancionar”, afirmó.

EN VIVO / Conferencia de prensa de la Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva https://t.co/3FdJH2ssRG — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 10, 2026

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