Detienen a Guadalupe Hernández, apoderada legal de Ingemar, empresa vinculada a caso Ernesto Ruffo

Guadalupe "N", apoderada legal de Ingemar, empresa vinculada a presunta red de huachicol de Ernesto Ruffo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenida Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, empresa presuntamente relacionada con la red de huachicol fiscal con la que se vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

A través de un comunicado, la FGR destacó que la detenida, identificada judicialmente como Guadalupe “N”, está presuntamente vinculada con los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Una protesta al exterior de la FGR en Tijuana, que exigía la liberación de Ernesto Ruffo. ı Foto: Cuartoscuro

Guadalupe “N” fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR destacó que, con la detención de Guadalupe “N”, suman nueve personas aprehendidas por el caso, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso.

Además de Guadalupe “N”, las otras ocho detenidas, según la información más reciente de la FGR, son:

Ernesto Guillermo Ruffo Appel , exgobernador de Baja California

Ricardo Thompson Navarro

Juan Hermilo Chávez Rodríguez

Guillermo de la Peña Rosales

José María de la Peña Ramos

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén

José Merino Valdés Cuervo

Ingemar SA de CV, empresa vinculada a presunta red de huachicol fiscal relacionada con Ruffo

En el mismo comunicado de la FGR, se destacó que Ingemar SA de CV, empresa con la que se vincula a Guadalupe “N”, está, a su vez, relacionada con una red de contrabando de combustible por vía ferroviaria.

Según la FGR, la investigación comenzó a avanzar después de que en julio de 2025 fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila.

Las autoridades tomaron muestras de los cargamentos y determinaron la presencia de hidrocarburos.

A partir de esa investigación, la FGR reconstruyó el funcionamiento de una presunta red de contrabando que utilizaba empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros, con probable complicidad de servidores públicos.

El exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, tras ser detenido el pasado 16 de julio. ı Foto: Cuartoscuro

El esquema consistía, entre otras prácticas, en declarar ante las autoridades volúmenes de combustible muy inferiores a los realmente transportados o registrar los cargamentos como productos diferentes para evadir impuestos.

Entre estas empresas figuraba Ingemar SA de CV, de la cual Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, era socio minoritario, según las investigaciones.

En tanto, de acuerdo con un reportaje del diario El Universal, dos meses antes de su detención, Ingemar SA de CV había designado a Guadalupe “N” como directora general ejecutiva y apoderada legal de la compañía.

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