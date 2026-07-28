‘Que se informen; caso Ruffo es criminal, no político’, señala Sheinbaum a Grupo IDEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a exmandatarios de España y América Latina congregados en Grupo IDEA, que externaron un cuestionamiento por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, a que se informen porque este caso, sostuvo, no es político, sino criminal.

En un comunicado reciente donde afirmaron que ven un deterioro al Estado de Derecho en México, la Iniciativa Democrática de España y las Américas aseguró que la detención de Ruffo constituye una persecución política gestada desde el Gobierno, al que además acusó de vulnerar derechos, como la presunción de inocencia.

Durante su Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum exhortó a estar al tanto de los informes que la Fiscalía General de la República, quien trabaja en reunir las pruebas sobre este caso del contrabando de combustible.

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“Más allá de las personas sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal… Quienes afirman que es un asunto político están equivocados”, sostuvo.

Reafirmó que se cuentan con las evidencias necesarias para sostener las acusaciones contra Ruffo y contra otras personas que posiblemente están involucradas en el trasiego ilícito de combustible.

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FGR