FGR definirá si indaga a Ruffo por narco: CSP

La Fiscalía General de la República (FGR) será la que determine si abre o no una investigación contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por presuntamente proteger al cártel de los Arellano Félix, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina fue consultada sobre las declaraciones que El Chapo Guzmán realizó en 1993 ante un agente de la entonces Procuraduría General de la República.

El Dato: El senador Alito Moreno logró el respaldo de la Copppal en favor del exgobernador de Baja California, para denunciar en foros internacionales la aprehensión del exmandatario.

En ese entonces aseguró que el exmandatario panista —hoy detenido por su supuesta relación con redes dedicadas al trasiego de combustible— daba protección a este grupo criminal, y que a través de la Procuraduría estatal entregaba credenciales de la policía judicial a integrantes de ese cártel. Ante ellos, la jefa del Ejecutivo señaló: “Que la FGR vea si es necesaria una investigación”.

Además, recordó que el expresidente Felipe Calderón publicó acusaciones contra Ruffo Appel, al que hoy defiende, sobre presuntos nexos delincuenciales.

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“Es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Es decir, Felipe Calderón denuncia, en 2017, a través de sus redes sociales… Y bueno, pues ya la Fiscalía, que, en todo caso, revise si es pertinente una investigación o no. Pero, si se fijan, es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero, bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no”, señaló.

El expresidente panista publicó una acusación contra Ruffo Appel el 10 de octubre de 2017, donde señaló que el exgobernador estableció alianzas en Baja California con los Arellano Félix. “Ruffo dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, posteó.

A lo largo de las últimas dos semanas, la mandataria federal ha sostenido que las autoridades cuentan con las evidencias necesarias para justificar la detención del exgobernador bajacaliforniano, quien es señalado como el accionista mayoritario de la empresa Ingemar, hoy acusada de participar en el delito de huachicol fiscal.

En uno de sus recientes posicionamientos, Sheinbaum Pardo respondió a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que acusó que la detención de Ruffo Appel constituye una persecución política gestada desde el Gobierno, al que además acusó de vulnerar derechos, como la presunción de inocencia.

La Presidenta negó que el caso tenga fines políticos, sino que detrás hay prácticas delincuenciales que deben ser indagadas y sometidas ante la justicia.

“Más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal… Quienes afirman que es un asunto político están equivocados”, dijo en su momento.

Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, por elementos de la FGR.

La institución sostiene una acusación en su contra por vínculos con la delincuencia organizada. Por ahora, se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Altiplano.