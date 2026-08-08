Morena suspende derechos partidistas a Nayeli Salvatori y Grace Palomares por ‘burla’ a adultos mayores

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena informó que impuso medidas cautelares contra las diputadas al Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por los comentarios en tono de burla que hicieron sobre los adultos mayores en un podcast.

En un extenso documento, la CNJH informó que inició un procedimiento de oficio contra las dos diputadas por el clip de video que se difundió en redes sociales, el cual recupera un fragmento del podcast DesCasadas en donde las legisladoras y otras invitadas hacen un comentario de que las personas de edad avanzada huelen “a baúl” porque “ya se están pudriendo”.

Morena impuso medidas cautelares a diputadas. ı Foto: Redes sociales

A propósito, la Comisión destacó que Salvatori y Palomares no serán destituidas de sus cargos, pero les serán suspendidos temporalmente sus derechos partidarios dentro de la fuerza política guinda.

“Se suspenden temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación, encargo o responsabilidad partidaria que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités, comisiones, reuniones, procesos internos, actividades orgánicas o cualquier espacio formal de decisión de Morena”, se lee en el documento.

Nay Salvatori y Grace Palomares diputada por Morena se burlan y discrimina a hombres maduros, “huelen a baúl”



Ambas se burlaron de los hombres mayores de 45 años de edad señalando que tienen “olor a viejito” y criticando sus “arrugas”



Afirmaron que la piel de los cuarentones… pic.twitter.com/P39Ch4Jytt — ArrobaNoticias (@ArrobaNoticias) August 2, 2026

Asimismo, a Salvatori y Palomares se les impuso una prohibición de emitir o compartir comentarios o posicionamientos que puedan interpretarse como discriminatorios y de difundir el propio posicionamiento de Morena. De la misma forma, la Comisión del guinda apercibirá el cumplimiento de las diputadas.

Por otro lado, el documento de la CNHJ determinó que las disculpas presentadas por Nayeli Salvatori y Graciela Palomares no son vinculantes para detener el procedimiento, y dio a las sancionadas cinco días para presentar su defensa.

En este sentido, la Comisión destacó que estas medidas cautelares no representan una sanción definitiva, por lo cual se espera que ésta podría anunciarse posteriormente.

“Todos podemos equivocarnos”, dicen las diputadas

En tanto, a través de sus canales oficiales, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares escribieron mensajes en donde aseguraron que es imposible no equivocarse, pero lo verdaderamente importante es cómo se enmienda el error.

Hay momentos en los que el verdadero liderazgo no se demuestra por no equivocarse, sino por tener la fortaleza de reconocer, corregir y seguir.



Todos podemos equivocarnos lo que nos define es lo que hacemos después de eso.



Gracias por dar ese ejemplo, Gobernador 🤍✨ https://t.co/Uew4dHXxNG — Grace Palomares (@GracePalomares) August 7, 2026

“Hay momentos en los que el verdadero liderazgo no se demuestra por no equivocarse, sino por tener la fortaleza de reconocer, corregir y seguir. Todos podemos equivocarnos[,] lo que nos define es lo que hacemos después de eso”, escribió Palomares.

“Sí, es de humanos equivocarnos… Todos y todas las personas nos equivocamos…”, agregó, por su parte, Salvatori.

Un gobernador que admite su error y ofrece disculpas públicas



Sí, es de humanos equivocarnos…



Todos y todas las personas nos equivocamos…

Mi cariño Gobernador @armentapuebla_ https://t.co/HJqUlAQlTz — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 7, 2026

El podcast DesCasadas, en donde en uno de sus capítulos se emitieron los controversiales comentarios, ya fue eliminado definitivamente de plataformas.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am