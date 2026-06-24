PAN denuncia eliminación de fichas de desaparecidos en CDMX; piden su recolocación

Legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, detener el retiro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas colocadas por colectivos de madres buscadoras en distintos puntos de la capital, particularmente en zonas de alta afluencia turística durante la Copa Mundial de Futbol.

La diputada federal Paulina Rubio Fernández demandó al gobierno capitalino rectificar su postura y ordenar que no se continúe retirando la información difundida por familiares de personas desaparecidas.

“Es injustificable que la jefa de Gobierno limpie los postes y arranque esa información. En plena crisis por desapariciones, no se puede invisibilizar el dolor de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos”, sostuvo.

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La legisladora señaló que resulta reprobable que, mientras la Ciudad de México recibe visitantes nacionales e internacionales por la celebración del Mundial, se retiren espacios que las madres buscadoras utilizan para exigir justicia y difundir las fichas de localización de sus familiares.

La diputada Paulina Rubio Fernández ı Foto: Cuartoscuro

“Nos parece muy lamentable que personal de obras y servicios del gobierno local esté limpiando los postes, las paredes y los espacios donde las madres buscadoras encontraron una forma de exigir justicia”, expresó al referirse a acciones registradas en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

Por su parte, la diputada local del PAN Laura Álvarez Soto afirmó que retirar las fichas de búsqueda no resolverá la problemática de las desapariciones ni aliviará el sufrimiento de las familias.

“Despegar fichas de búsqueda jamás podrá borrar el dolor de todas las madres y padres que hoy buscan a más de 110 mil personas desaparecidas en el país”, señaló.

La legisladora consideró que es inadmisible intentar proyectar una imagen de normalidad durante los eventos mundialistas mientras persiste una crisis humanitaria relacionada con las desapariciones.

“Es abominable que pretendamos mostrar ciudades como si no pasara nada cuando en México pasa mucho. Hay una lucha legítima de madres y padres buscadores que continúan exigiendo respuestas”, sostuvo.

Las panistas también hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para aprovechar los espacios de difusión institucional, como las pantallas informativas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús, con el objetivo de ampliar la visibilidad de las fichas de búsqueda.

“Nos apena mucho que la jefa de Gobierno y la Presidenta, como mujeres, no entiendan el dolor de las madres buscadoras. Que usen las pantallas del Metro y del Metrobús para exponer las fichas de búsqueda y contribuir a la localización de personas desaparecidas”, concluyeron.

Madres buscadoras protestando a un costado del Ángel de la Independencia ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT