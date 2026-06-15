¿Quiénes son Liel Nasibi, Aaron Ortiz y Abraham Chayo, sujetos que agredieron a las madres buscadoras?

Identifican a los tres aficionados que agredieron a buscadoras en marcha en CDMX; uno de ellos, hijo de reconocido conferencista.

Los tres aficionados del fútbol que agredieron a un grupo de madres buscadoras quienes se manifestaron en CDMX el 11 de junio, mismo día de la inauguración del Mundial 2026, ya fueron identificados por las redes sociales: Liel Nasibi, Aaron Ortiz Jiménez y Abraham Chayo. Pero ¿quiénes son y qué se sabe de ellos?

En un nuevo caso que generó indignación nacional y “ensució” las celebraciones por el triunfo de México en su duelo inaugural de la Copa del Mundo, un grupo de aficionados fueron captados arrebatándole una lona a un contingente de buscadoras para taparse de la lluvia.

¿Los conoces? Internet, haz tu magia.

Unos orangutanes usaron la pancarta de fotos de desaparecidos de una madre buscadora para cubrise de la lluvia y luego golpearon al periodista que defendió a la señora.🤬pic.twitter.com/N7LAVMffIK pic.twitter.com/5IeSxN0vJa — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) June 12, 2026

El video generó indignación en redes sociales, y rápidamente se difundió en medios digitales, hasta que se encontró la identidad de los responsables. Esto se sabe de los tres presuntos agresores de las madres buscadoras durante las manifestaciones del Mundial.

Liel Nasibi, Aaron Ortiz y Abraham Chayo: identifican a los tres agresores de las madres buscadoras

Días después de la difusión del video del arrebato de una manta a las madres durante la marcha del 11 de junio, usuarios en redes sociales iniciaron una investigación de la identidad de los tres implicados en estos hechos.

Aaron Ortiz Jimenez, uno de los agresores. ı Foto: Captura de video

Así, de acuerdo con los hallazgos de las y los internautas, los tres aficionados responsables de este suceso son:

Liel Nasibi

Aaron Ortiz

Abraham Chayo

Pero, ¿quiénes son y a qué se dedican? Se desconocen detalles de la vida u ocupación de estas personas, más allá de sus nombres y sus rasgos de edad, que oscila entre los 30 y los 40 años. Según los usuarios en redes sociales, los tres amigos son de ascendencia judía, lo que se confirmaría por los apellidos “Nasibi” y “Chayo”, aunque esto no está confirmado por una fuente fidedigna.

Liel Nasibi, uno de los agresores. ı Foto: Captura de video

Uno de ellos, insulta a madres buscadoras por IG

En el caso de Aaron Ortiz, se difundió una conversación privada mediante Instagram, en la que reconoce haber sido responsable de la agresión e, incluso, se expresa de manera despectiva para con las madres buscadoras.

“Sí, soy yo. Se dice put… buscadoras, esas perr… que se ponen a tener hijos como ratas y luego no saben cómo educarlos”, se lee en una captura de pantalla de una conversación en Instagram con un usuario de nombre Aaron Jimenez Ortiz, quien tras ser exhibido puso su cuenta en privado.

Conversación donde Aaron Ortiz admite haber agredido a madres buscadoras. ı Foto: Captura de video

En el mismo mensaje, el presunto agresor dijo que estaba “disfrutando del Mundial en Norteamerica”, lo que, además, confirma que es una persona de alto poder adquisitivo.

Uno de los agresores es hijo de reconocido conferencista judío

En tanto, a Abraham Chayo (a quien en el video se le ve amenazando con llamar a la policía) se le identificó como hijo del reconocido conferencista Yosef Chayo.

Yosef Chayo es un reconocido conferencista, educador y comunicador de la comunidad judía en México.

Abraham Chayo, uno de los agresores, fue identificado como hijo de conferencista Yosef Chayo. ı Foto: Captura de video

Es ampliamente conocido por impartir clases, seminarios y programas de podcast donde aborda temas sobre la Torá, las tradiciones del judaísmo, consejos de superación personal y la historia de sus antepasados.

Hasta el momento, se desconoce una declaración pública de Yosef Chayo sobre el comportamiento de su hijo.

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