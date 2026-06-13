Buscadores piden que no criminalicen su demanda

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron a las autoridades dejar de criminalizar su movimiento y concentrar los esfuerzos institucionales en la localización de sus familiares, luego de las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA.

Gustavo Hernández, padre buscador, cuestionó que existan investigaciones sobre la forma en que madres buscadoras lograron trasladarse a la capital del país para participar en las protestas, mientras miles de desapariciones permanecen sin resolverse: “Investigan cómo llegaron las madres, pero no investigan cómo es que se fueron nuestros hijos”.

Al reclamo se sumó Victoria Delgadillo, integrante del colectivo Manos Buscadoras, quien dirigió un mensaje público a la Presidenta tras regresar a su hogar, luego de participar en las manifestaciones.

En su mensaje, pidió que las autoridades no destinen recursos a indagar la manera en que los colectivos financiaron su viaje a la CDMX y, en cambio, se concentren en esclarecer las desapariciones.

“Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día”, señaló.

Además, lanzó un llamado directo a las instituciones encargadas de procurar justicia: “Ahora que lo sabe, pídale a la Fiscalía, por favor, que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.

Los colectivos insistieron en que su presencia en la capital tuvo como propósito visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir respuestas concretas de las autoridades. Además, rechazaron cualquier intento de desacreditar las movilizaciones o presentar a las familias buscadoras como actores con intereses ajenos a la búsqueda de la justicia.

También recordaron que la mayoría de las familias financian con recursos propios los traslados, herramientas y jornadas de búsqueda, y enfrentan condiciones económicas adversas mientras recorren distintos puntos del país en busca de indicios sobre el paradero de sus seres queridos.