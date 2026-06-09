PAN acusa intento de ocultar crisis de desapariciones durante el Mundial 2026

Colectivos han protestado por desapariciones, gentrificación y otras problemáticas durante los preparativos por el Mundial 2026.

Legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) respaldaron el llamado de Amnistía Internacional para que el Gobierno federal garantice el derecho a la protesta de las madres buscadoras y colectivos de mujeres durante la inauguración del Mundial 2026, al advertir que la crisis de desapariciones y violencia que enfrenta el país no puede ser ocultada por la celebración deportiva.

La diputada federal Genoveva Huerta sostuvo que, mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca proyectar una imagen de festejo ante la comunidad internacional, persisten problemas como la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad.

“La crítica y el dolor de las madres buscadoras no se ocultan con un balón de fútbol”, afirmó la legisladora panista al respaldar la petición de Amnistía Internacional para proteger las manifestaciones que pudieran realizarse durante los actos inaugurales del torneo.

Huerta señaló que México atraviesa una crisis de justicia, particularmente en los casos de feminicidios y desapariciones, debido a la deficiente integración de carpetas de investigación y a la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.

Colectivos han protestado por desapariciones ı Foto: Cuartoscuro

“El país se desangra en una impunidad brutal, especialmente en los feminicidios y las desapariciones. Hoy vemos un sistema de justicia colapsado y un Ministerio Público al que se le caen los casos por pura incompetencia”, declaró.

La legisladora agregó que la falta de investigaciones sólidas genera vacíos que afectan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, además de propiciar procesos largos y desgastantes.

“Es una burla que las familias de las víctimas tengan que esperar hasta siete años para que se ejecute una sentencia”, expresó.

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que se respete el derecho de las madres buscadoras y colectivos de mujeres a manifestarse durante el Mundial, cuya sede principal será la capital del país.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

“Ellas están haciendo un trabajo que el Estado ha abandonado. Que no las repriman como ya sucedió en Puebla, donde vimos una fuerte presencia policial frente a quienes buscaban expresar su inconformidad”, señaló.

Las legisladoras afirmaron que la celebración del Mundial colocará a México bajo la mirada internacional, por lo que consideraron indispensable que el Gobierno federal garantice el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Asimismo, plantearon que organismos internacionales den seguimiento al actuar de las autoridades encargadas de la seguridad durante el evento deportivo, con el objetivo de evitar posibles abusos o actos de represión contra colectivos de víctimas.

“Los ojos del mundo estarán sobre México y el Gobierno debe entender que primero está la justicia y después la fiesta”, concluyeron las representantes panistas.

Mujeres colocan fichas de búsqueda durante la marcha en la CDMX. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro›La Razón

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LMCT