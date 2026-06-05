Madres buscadoras irrumpen en evento del Mundial y exigen avances en casos de desaparición

Familias de personas desaparecidas bloquearon este viernes los accesos 6 y 7 del Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para exigir avances en más de 6 mil carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México por casos sin resolver.

La movilización coincidió con la exhibición del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Salón de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, acto al que acudieron la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el torneo, además de otros funcionarios federales y capitalinos.

Desde la mañana, las madres buscadoras cerraron un tramo del Viaducto Río de la Piedad y después trasladaron la protesta a los accesos del recinto deportivo. Entre consignas, fichas de búsqueda, carteles y fotografías de sus familiares desaparecidos, colocaron su exigencia frente a los asistentes al evento, en una jornada que también generó algunas afectaciones al tránsito en la zona.

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Madres buscadoras en conjunto a solidarios protestaron afuera de la Utopía Mixhuca donde se estará exhibiendo la copa del mundial FIFA 2026, en compañía del “Ajolote Buscador”, para así visibilizar la crisis de desaparición que no solo hay en CDMX, sino en el país, exigir que se… pic.twitter.com/JJ7JsDvbDU —  Niño Problema (@elhaaronjpg) June 5, 2026

Un grupo de entre 25 y 30 integrantes de diferentes colectivos colocó mantas en las vallas perimetrales del inmueble para pedir mayor presupuesto, atención institucional y herramientas para localizar a sus familiares. La demanda hizo énfasis en expedientes registrados en la alcaldía Tlalpan.

Al frente de la movilización estuvo Vanessa, madre de Ana Amelí, joven desaparecida el 12 de julio del año pasado en la zona del Ajusco. Su caso formó parte de las fichas exhibidas durante la protesta frente al operativo dispuesto por el evento mundialista.

Las familias llevaron también un ajolote con una pala como emblema de su búsqueda, en alusión a la mascota no oficial que ha acompañado actividades de promoción del Mundial 2026 en la capital. Con esa imagen, las madres buscadoras trasladaron el símbolo festivo del torneo a una exigencia concreta de localización, justicia y atención institucional.

“¿Cuándo Clara Brugada va a aceptar que el crimen organizado se está llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres?”, reclamó una de las madres durante el acto.

Otro de los señalamientos apuntó al contraste entre los recursos destinados a la agenda deportiva y las carencias que enfrentan los colectivos. “Tienen material para dar a los equipos, pero no para dar herramientas. Sí tienen para pintar una ciudad, para maquillar una ciudad violenta”, expresó una manifestante.

Durante la concentración, las participantes señalaron que en el país hay 133 mil personas desaparecidas y advirtieron que mantendrán sus acciones públicas hasta recibir respuestas de las autoridades capitalinas.

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MSL