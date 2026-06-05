PAN acusa falta de transparencia en obras para el Mundial y exige cuentas por 23 mil mdp

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México acusó al gobierno capitalino de mantener en la opacidad la información relacionada con las obras y recursos destinados a los preparativos para el Mundial de Futbol 2026, al señalar que la plataforma de transparencia recientemente presentada no incluye datos sobre empresas contratistas ni los contratos asignados.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, aseguró que la administración local respondió a la presión ciudadana con una herramienta que, a su juicio, resulta insuficiente para garantizar la rendición de cuentas sobre los recursos públicos invertidos en los proyectos vinculados con la justa deportiva internacional.

“La plataforma de transparencia de las obras del Mundial que presentó el Gobierno de la Ciudad responde a la presión ciudadana que se intensificó durante las últimas semanas”, afirmó.

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Sigue saliendo la corrupción del gobierno de Brugada en las obras del Mundial.



Resulta que las remodelaciones del Metro también las hizo una empresa beneficiada: simularon competencias en el proceso, invitando a 3 empresas que comparten representantes y accionistas… o sea son… pic.twitter.com/zIFJ1Fx1y2 — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) June 5, 2026

La dirigente panista sostuvo que, pese a la inversión anunciada para preparar a la capital rumbo al Mundial, persisten problemas urbanos como baches, fallas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro e inundaciones durante la temporada de lluvias.

“Los capitalinos siguen preguntándose dónde están los 23 mil millones de pesos que el Gobierno gastó para preparar la Ciudad para el Mundial, porque las calles siguen llenas de baches, el Metro continúa colapsado y las inundaciones son una realidad todos los días”, señaló.

De acuerdo con el PAN, la plataforma únicamente presenta montos globales de inversión y avances de proyectos, pero omite información relacionada con las empresas beneficiadas, los procesos de contratación y los criterios utilizados para la asignación de recursos.

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto cuestionó algunos contratos de obra pública realizados por la administración capitalina. Como ejemplo, mencionó la contratación de una empresa para trabajos de pintura en puentes vehiculares y la asignación de recursos para la construcción de una ciclovía sobre Calzada de Tlalpan.

“Desde hace varios meses en el PAN lanzamos la propuesta de una aplicación de transparencia en la que los capitalinos pudieran conocer cómo gasta el gobierno cada peso, en qué proyectos, qué proveedores se contrataron, bajo qué criterios y qué nivel de avance presentan las obras”, recordó la legisladora.

La diputada hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para adoptar mecanismos de transparencia más amplios que permitan a la ciudadanía conocer el destino de los recursos públicos relacionados con las obras para el Mundial 2026.

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MSL