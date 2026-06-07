PAN pide auditoría al proyecto Olinia por costos, seguridad y viabilidad

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, solicitó una auditoría independiente al proyecto Olinia, tras señalar que el vehículo presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum carece de información suficiente sobre costos, seguridad, contratos y viabilidad financiera.

Al referirse al modelo anunciado como el “primer automóvil eléctrico 100 por ciento mexicano”, el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que se trata de un mini vehículo eléctrico con velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, autonomía de 100 a 125 kilómetros en condiciones ideales y precio estimado de 90 mil a 150 mil pesos.

Téllez afirmó que el plan no cuenta con pruebas de colisión independientes y advirtió riesgos para los usuarios por sus características técnicas. “Esto no es un automóvil real. Es un vehículo urbano de baja velocidad que pone en riesgo la seguridad de las familias mexicanas”, señaló.

Como parte de sus críticas, el legislador mencionó la falta de infraestructura pública de carga, una red eléctrica preparada, centros de mantenimiento, atención, refacciones y componentes. También acusó dependencia de tecnología china, además de posibles afectaciones en baterías por calor extremo, baches e inundaciones.

Olinia fue presentado como una apuesta para impulsar nuevas carreras, investigación e industria alrededor de la movilidad eléctrica. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Para el panista, Olinia puede repetir experiencias de “elefantes blancos” como pasó con Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) y DINA. Según el legislador, estos proyectos no tuvieron resultados proporcionales al gasto público debido a subsidios y producción limitada.

Dentro de las exigencias planteadas, Téllez pidió revelar el presupuesto ejercido, las proyecciones de subsidios futuros, los estudios de viabilidad financiera, las corridas económicas y la planeación detallada. También solicitó pruebas de seguridad para pasajeros bajo condiciones climáticas mexicanas.

Además, reclamó transparencia en los contratos relacionados con el desarrollo de prototipos y la producción del vehículo. “El Gobierno debe ser serio en este tipo de proyectos”, expresó el legislador federal.

México necesita inversión privada y no “experimentos electoreros”, afirmó Téllez, quien cerró su posicionamiento con un llamado a revisar el alcance real del programa. “México merece una movilidad moderna, segura y viable, no promesas que terminan costando caro a los contribuyentes”, sostuvo.

🚨 OLINIA: Es propaganda electoral disfrazada de innovación mexicana.



Hoy la presidenta Sheinbaum presentó el supuesto “primer automóvil eléctrico 100 por ciento mexicano”. La realidad es dura: se trata de un minivehículo eléctrico con velocidad máxima de 50 kilómetros por hora,… pic.twitter.com/xRSPpfwmlP — Héctor Saúl Téllez (@hector_saul1) June 7, 2026

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LMCT