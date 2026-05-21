¿Cuándo saldrá Olinia, el auto electrico mexicano; cuál es su precio y qué modelos hay?

Esta es toda la información que se conoce de Olinia

Olinia será un auto eléctrico producido por iniciativa del Gobierno de México, y este proyecto pretende responder las necesidades de las personas que residen en el país con un costo accesible.

El Proyecto Olinia busca que los automóviles en México de a poco se acerquen hacia las cero emisiones a un bajo costo, por lo que esto será una reinvención con acceso para más mexicanas y mexicanos.

De acuerdo con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Olinia es el resultado del trabajo de 80 académicos, técnicos y especialistas dedicados al desarrollo de este vehículo por más de año y medio.

Olinia, el auto eléctrico mexicano ı Foto: Captura de pantalla

Precio, modelos y fecha de lanzamiento de Olinia

Olinia busca demostrar que el diseño y fabricación de autos puede darse en la República mexicana, por lo que esta marca será un paso en conjunto para la industria pública y privada.

Este automóvil eléctrico ya cuenta con un prototipo que se dará a conocer el próximo 7 de junio, por lo que el costo de Olinia se dará a conocer al mismo tiempo que se podrá ver esta invención.

Olina contará con tres modelos disponibles:

Movilidad personal: Con dos puertas, busca adaptarse a las calles de las ciudades y pueblos Movilidad de barrio: Con tres puertas Entregas de última milla: Transporte de carga

Pese a que no se ha dado a conocer el costo final de Olina, en 2025 se informó que este podría tener un costo que inicia aproximadamente en los 90 mil pesos mexicanos, llegando a los 150 mil pesos para la opción de carga.

Modelos de Olinia, el auto eléctrico mexicano ı Foto: Captura de pantalla

El motor eléctrico de Olinia tendrá una vida útil de aproximadamente ocho años; y a diferencia de algunas opciones de vehículos eléctricos en el mercado, este podrá cargarse mediante un enchufe convencional.

Aunque Olina será conocido por el público el próximo 7 de junio, la producción de este vehículo eléctrico mexicano comenzará hasta el 2027, y se estima que se alcance una producción de 20 mil autos al año, llegando gradualmente hasta las 50 mil unidades.

Luego de que se logre concretar la etapa de industrialización de Olinia, se pretende llegar a diseñar y desarrollar nuevas opciones en colaboración con escuelas públicas de educación superior, con la finalidad de impulsar el talento en México.

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