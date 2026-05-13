Dan avances de Olinia, auto eléctrico del Gobierno de Sheinbaum

Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, ya se encuentra en la recta final de su fabricación y estará listo para ser presentado el próximo 7 de junio, en el marco de la Copa Mundial que recibe este año México, para iniciar su producción formal en 2027.

El Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la mañana de este miércoles los avances del proyecto el cual, ésta destacó, es un vehículo para responder a las necesidades de movilidad en México, al ser diseñado para que funcione en las calles angostas, para el transporte de cargas pequeñas y la movilidad exprés en trayectos cotidianos.

Roberto Capuano Tripp, director de Proyecto Olinia, confirmó que será presentado el 7 de junio y con ello México pasará de ser uno de los principales ensambladores de vehículos a sumarse a la lista de países que también cuentan con una marca propia para el mercado, en la cual se ha trabajado desde el 5 de enero de 2025.

“Es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente, pero sobre todo Olinia es un proyecto para México. Es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el rol de liderazgo que queremos”, dijo el funcionario en Palacio Nacional.

El vehículo Olinia fue presentado como una propuesta de bajo costo, 100 por ciento eléctrico y cuya operación cuesta mucho menos que una motocicleta, al tener la posibilidad de ser cargado en un enchufe convencional dentro del hogar.

Capuano aseguró que a pesar de su diseño angosto, es amplio en su interior, cómodo y que, por temas de seguridad, únicamente alcanzará velocidades de 50 km por hora.

Agregó que se trabajará en una nueva norma oficial mexicana que permita regularizar este tipo de autos para su emplacamiento.

El inicio de su producción será hasta el próximo año, debido a que se estima que el contar con las plantas para su ensamblado y demás tareas lleva entre 12 y 15 meses.

Esta primera línea del vehículo, se estima, saldrá con 20 mil unidades y se prevé elevar la capacidad a 50 mil en cuatro años.

El director del proyecto además señaló que se avizora un mercado para Olinia al sur de Latinoamérica, debido a que las necesidades a las que responde también se adaptan a la movilidad en países como Perú, Guatemala y otros, en donde algunos de sus gobiernos ya han adelantado su interés por contar con este vehículo.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó que este vehículo permitirá que los trayectos de millones de mexicanos hacia la escuela, el trabajo y los mercados se realicen en un auto sustentable, silencioso y de bajo costo.

Explicó que la batería de Olinia se basa en la electroquímica, mientras que los motores funcionarán a base de electromagnetismo.

Recordó que en este trabajo han participado científicos de instituciones como el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y los centros públicos de investigación que coordina la Secihti.

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FGR