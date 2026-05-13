Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cómo puedo checar el esatus y cuándo depositan?

El programa social de la Beca Rita Cetina amplió su cobertura este 2026, por lo que a partir del próximo ciclo escolar brindará un apoyo económico anual a las y los padres de familia de estudiantes de educación primaria que se encuentren inscritos en una institución pública.

Del 2 al 19 de marzo de este año el registro para la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina estuvo disponible para las familias que cuenten con estudiantes inscritos en una escuela primaria pública.

Por tanto, durante mayo, junio y julio se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, misma en la que será depositado el apoyo económico de 2 mil 500 pesos antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

Será por medio de la escuela a la que estén inscritos las y los estudiantes, y los canales estatales de WhatsApp, los destinados para informar el lugar y hora al que se debe acudir para recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina Primaria.

👦🏻📚 La #BecaRitaCetina es un compromiso con la educación de las niñas, niños y adolescentes.



El apoyo ya se entrega en secundaria y pronto la recibirán todas las familias con hijas e hijos en primaria. 👧🏻🎓



Conoce más en: https://t.co/IfMWNUkRB5 pic.twitter.com/uPvypgsQMZ — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 28, 2026

¿Cómo puedo checar el esatus de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Es muy importante que ingreses los datos que utilizaste para el registro de la Beca Rita Cetina únicamente en portales oficiales del Gobierno, por lo que debes revisar la validez de estos antes de ingresar información en páginas de internet.

Por medio del portal becaritacetina.gob.mx puedes revisar el estatus de la Beca Rita Cetina Primaria 2026, y para esto únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página oficial Dirígete al apartado Pasos para el registro y da clic en Iniciar sesión con Llave MX Una vez que inicies sesión con tu cuenta Llave MX, dirígete a la sección Estudiante Busca el nombre de la o el estudiante que registraste para la Beca Rita Cetina Primaria En dicha sección debes encontrar alguna de las leyendas que te indiquen el estatus de la beca, y estos pueden ser Registro exitosos o Pendiente de validación

Estatus Beca Rita Cetina 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina Primaria en la fecha, lugar y hora que sea indicada por medio de los canales oficiales o la escuela primaria se requieren los siguientes documentos en copia:

De la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses

De la o el estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Te compartimos qué documentos necesitarás para la #EntregaDeTarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina. 😌



Únete al canal de WhatsApp de tu estado y conoc cuándo y dónde le corresponderá a la escuela de tus hijas e hijos.➡️https://t.co/GQDi6KDR4l pic.twitter.com/ZtOssMyysD — BecasBenito (@BecasBenito) May 12, 2026

Los depósitos se realizarán una vez que se terminen de entregar las tarjetas de la beca; que será desde el lunes 18 de mayo, y esta concluirá el viernes 31 de julio; y los calendarios correspondientes se darán a conocer por medio de canales oficiales.

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