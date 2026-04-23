Olinia sube de precio: auto eléctrico mexicano ya no costará 90 mil pesos

El proyecto del auto eléctrico mexicano Olinia ajustó su estimación de costo y ya no se ubicará en los 90 mil pesos como se planteó inicialmente. Ahora, su precio rondará los 150 mil pesos, de acuerdo con información compartida por Roberto Capuano Tripp, coordinador del desarrollo, durante un webinar organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Aunque el concepto de “ultrabajo costo” se mantiene, el cambio refleja una nueva escala del proyecto. Aun con este ajuste, el vehículo seguirá posicionándose por debajo de modelos convencionales en el mercado, cuyo rango oscila entre 220 mil y 290 mil pesos, lo que lo mantiene como una alternativa accesible dentro de su segmento.

Olinia ı Foto: Redes sociales

Presentación y salida al mercado

Otro de los cambios relevantes es el calendario de lanzamiento. Aunque se había anticipado su aparición durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México, lo que se mostrará será únicamente un prototipo funcional.

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Según lo explicado por Capuano, este modelo servirá como una demostración pública del avance del proyecto, pero no será la versión final disponible para el público. La producción en serie comenzará posteriormente, con las primeras unidades listas para comercialización hasta el primer semestre de 2027.

De esta manera, Olinia se mantiene como una apuesta por la movilidad eléctrica nacional, aunque con ajustes en su precio y tiempos de entrega que redefinen las expectativas iniciales del proyecto.

Roberto Capuano Tripp ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué es Olinia?

Olinia es un proyecto presentado el 6 de enero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en desarrollar mini vehículos eléctricos en México. Su objetivo es ofrecer una opción de movilidad urbana que sea segura, eficiente y sustentable, con componentes mayoritariamente nacionales.

El plan contempla que el automóvil pueda conectarse a enchufes convencionales, facilitando su uso cotidiano. Además, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) participan en el desarrollo tecnológico del vehículo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante la presentación de OLINIA ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT