Nissan Mexicana consolida una manufactura enfocada en eficiencia y sostenibilidad

En Nissan, la producción de vehículos hechos en México, que actualmente supera los 16 millones de unidades, no solo refleja la calidad de la ingeniería japonesa, sino también el compromiso de la compañía con una manufactura cada vez más sostenible.

Actualmente, más del 90% de la energía utilizada en las operaciones de manufactura de Nissan Mexicana proviene de fuentes de generación libres de CO 2 , una estrategia que ha permitido ensamblar 3.79 millones de vehículos con energía libre de CO₂, de los cuales 2.3 millones se produjeron con energía renovable, evitando un total de más de 971 mil toneladas de CO₂ a la atmósfera.

“Las plantas A1 y A2 de Aguascalientes reflejan la visión de Nissan hacia una manufactura más eficiente y sustentable, integrando innovación, gestión responsable del agua, reducción de emisiones y tecnologías inteligentes como parte de nuestro plan global Nissan Green Program”, señaló Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura en Nissan Mexicana.

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En línea con esta visión, Nissan instaló un sistema de paneles solares en el Centro de Procesamiento de Vehículos (VPC) de A2, tecnología que evita la emisión de 86 toneladas de CO₂ al año, equivalente a la absorción de aproximadamente 3 mil 400 árboles maduros o a la conservación de 19 hectáreas de bosque.

Eficiencia ambiental que transforma la manufactura

La estrategia ambiental de Nissan, a través del Nissan Green Program, también contempla una gestión responsable del agua, los residuos, la calidad del aire y la conservación ambiental.

Las plantas A1 y A2 cuentan con sistemas de captación pluvial que han permitido reutilizar hasta 475 mil metros cúbicos de agua dentro de las instalaciones. Además, A2 opera como una planta cero descargas, reutilizando el agua tratada para riego de áreas verdes y servicios internos.

Estos esfuerzos han colocado a Nissan entre las operaciones con menor consumo de agua por unidad producida dentro de la industria, con registros de 1.23 m³ por vehículo en A2 y 2.00 m³ por vehículo en A1 que incluye la planta de motor.

En materia de calidad del aire, Nissan incorpora equipos automáticos de pintura de alta eficiencia, tecnologías BACT (Best Available Control Technology) y procesos con pintura base agua, lo que contribuye a disminuir emisiones y optimizar recursos en manufactura.

La compañía también ha fortalecido sus iniciativas de conservación ambiental y reforestación. Cada año, los viveros de Nissan Mexicana producen cerca de cuatro mil árboles y, hasta ahora, se han plantado más de 7,800 árboles en la reserva ecológica ubicada en Aguascalientes A2.

Como resultado de estas acciones, en enero de 2026 las operaciones de Nissan en Aguascalientes recibieron el reconocimiento “Huella Verde” por parte del municipio de Aguascalientes. Asimismo, en noviembre de 2025, las plantas A1 y A2 obtuvieron el sello

“Bajo Carbono” otorgado por el Gobierno del Estado, distinción que reconoce técnicamente la reducción de emisiones directas e indirectas en procesos de manufactura.

Respaldada por la metodología Nissan Production Way, la automotriz japonesa impulsa una manufactura inteligente, eficiente y con altos estándares de calidad para modelos estratégicos como Nissan Kicks, Nissan Versa, Nissan Sentra y Nissan NP300/Frontier, producidos localmente consolidando al país como la cuarta operación más importante de la compañía a nivel global.

Compromiso más allá de la planta

Nissan también muestra su compromiso ambiental con sus vehículos aun cuando ya salieron de la planta. Desde hace 50 años, como parte de la División de Diseño, se creó el Laboratorio de Emisiones (LABEM X) para poder medir y analizar las emisiones de los autos de la compañía.

LABEM X se posicionó como el primer laboratorio en México dedicado a la medición y análisis de emisiones contaminantes de vehículos Nissan, convirtiéndose en un pilar técnico para la compañía y el país.

A lo largo de los años, LABEM X ha demostrado una notable capacidad de evolución frente a regulaciones cada vez más exigentes del país. El laboratorio ha renovado en cuatro ocasiones sus instalaciones y equipo, integrando tecnología de última generación para mantenerse a la vanguardia.

Hoy, LABEM X cuenta con infraestructura y tecnología alineadas con los estándares globales, que incluyen la medición de emisiones de gases de escape, el uso de sistemas SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination) para el análisis de emisiones evaporativas, así como la medición de partículas tanto en masa como en número, todo bajo tecnologías compatibles con las regulaciones de México y Norteamérica.

De cara a los nuevos retos de la industria, como regulaciones más estrictas, la electrificación y el desarrollo de tecnologías limpias, LABEM X se mantiene como un pilar estratégico para Nissan, demostrando una capacidad constante para anticiparse y liderar la evolución del sector.

Con estas acciones, Nissan reafirma su visión de llevar la movilidad más allá y fortalecer una manufactura más responsable, alineada con las necesidades ambientales y sociales del presente y del futuro.

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