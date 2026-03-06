Desde 1961, cuando Nissan tuvo su fundación oficial en México, la marca japonesa ha fabricado vehículos para las necesidades de las familias de nuestro país y este 2026, se presentó la sexta generación del modelo Sentra y la nueva versión del Versa, los dos sedanes más famosos de esta empresa y los cuales presumen una tecnología más avanzada para las circunstancias que puedan ocurrir en las calles.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

Fue en uno de los episodios del evento “Nissan Reveals”, el cual constará de seis capítulos en los que se presentarán 11 productos de la marca, en el que se revelaron los nuevos e innovadores modelos de estos dos vehículos, siendo el Versa uno de los autos más emblemáticos de Nissan, con 8 millones de unidades producidas en México.

El dato: Durante 15 años consecutivos, el Versa ha sido el modelo más vendido en nuestro país. Este vehículo arribó a México en 2011 y se volvió el favorito de los mexicanos.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

El Pepsi Center de la CDMX fue el recinto elegido para llevar a cabo el primer capítulo de esta historia y el escenario principal recibió a los protagonistas de la noche, con un rojo magma fue como apareció el Versa, mientras que el Sentra presumió un azul cielo con detalles en negro, pero eso no quedaba ahí, pues dentro de ellos los detalles son únicos para que el conductor y los pasajeros viajen con comodidad.

Iniciando por la pantalla de 12.3 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cargadores USB-C tanto en la parte delantera como en la trasera para los que van sentados en el asiento de atrás, un volante que tiene los botones necesarios para cambiar de música, bajar el volumen y contestar llamadas, además de un sistema de audio premium de la marca Bose y unas bocinas en el reposacabezas de los asientos delanteros.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

8 bolsas de aire tiene el Versa y el Sentra

Hablando del Sentra, el nuevo modelo cuenta con la tecnología ProPilot Assistant, que es un sistema práctico de asistencia para el conductor que combina las tecnologías de control de crucero inteligente de Nissan y la asistencia de dirección, e incluye una función de frenar y arrancar que puede detener por completo el vehículo, retenerlo en su lugar y puede volver a acelerar cuando el tráfico comienza a moverse de nuevo.

Además de que tiene frenado automático de reversa e inteligente de emergencia, el cual localiza peatones y ciclistas en la calle para evitar cualquier incidente, pues se detiene por completo cuando detecta el movimiento.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

Mientras que, el Versa presume la alerta de cambio de carril, la cual ayuda y avisa al conductor cuando se está saliendo del mismo, esto con el fin de mantener el vehículo dentro de la vía.

Por otra parte, Aguascalientes es donde se producen y ensamblan estos dos modelos de Nissan, siendo el Versa el vehículo con mayor volumen, pues desde su llegada a nuestro país se han creado 8 millones de unidades, mientras que el Versa se produce en esta ciudad y se exporta a 22 países.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

Hablando de precios, el Sentra cuenta con cuatro versiones diferentes, siendo el Sense CVT el modelo más básico con un costo de 469 mil 900 pesos mexicanos y el SR Platinum la versión más equipada y ronda los 569 mil 900 pesos.

El Versa presume cinco modelos diferentes: el Sense MT, la versión más básica, que cuesta 382 mil 900 pesos, y el Exclusive CVT, que es el vehículo más equipado, con un precio de 470 mil 900 pesos mexicanos.

Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra ı Foto: Diego Chávez›La Razón

Éste fue apenas el primer capítulo de seis que tiene preparado la empresa en el evento “Nissan Reveals”, así que la marca japonesa aún tiene más sorpresas que revelar durante el resto del 2026, siendo sus dos sedanes más famosos el inicio de esta historia.