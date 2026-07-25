Novedades en el caso Ayotzinapa

Y se informó ayer que al exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, un juez le retiró la medida de prisión preventiva justificada en uno de los casos abiertos en su contra. Ello no implicará, nos comentan, que pueda modificarse la prisión domiciliaria que tiene actualmente ni otras medidas, como el uso de un brazalete electrónico. El beneficio del retiro de la medida cautelar en este caso —que en los hechos no implica algún tipo de concesión extraordinaria, nos precisan— se determinó a partir de que, por causas ajenas a él, la resolución de diversos procedimientos que ha interpuesto no se ha dado desde hace dos años. El exprocurador tiene procesos abiertos por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionados con la indagatoria de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014. Fue el primer encargado de realizar la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, derivando en la versión que se conoce como “la verdad histórica”.

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