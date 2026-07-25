Visa revocada cambia el juego

A ver si no se le complica el juego al Partido del Trabajo en Baja California, nos comentan, luego de que se diera a conocer que a la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, a quien ese instituto arropa en el proceso interno de la 4T —para que sea la eventual candidata al gobierno de la entidad— no le retuvieron su visa, como ella informó, sino que se la revocaron. Fue el Semanario Zeta el que dio a conocer esa información que fundamenta en datos proporcionados por una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Incluso se dio la fecha en que esta revocación ocurrió: el pasado 14 de enero. Es sabido que el PT está tratando de jugar fuerte en la entidad de la mano del exgobernador Jaime Bonilla y con la carta de Caballero, quien hace unos días admitió que no podía cruzar al otro lado, pero lo atribuía a un trámite migratorio familiar. El caso es que ya salió el peine y, quienes conocen del tema político en Baja, nos hacen ver que los acercamientos de Bonilla con Dante Delgado, de MC, podrían tener otras vertientes si la apuesta con Montserrat se atora. Uf.

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