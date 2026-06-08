Caso de gobernadores investigados evidencia crisis en Morena: PAN

Anuar Azar, dirigente del PAN en el Estado de México, señaló que los señalamientos contra mandatarios morenistas reflejan un deterioro político al interior de la llamada Cuarta Transformación.

Anuar Azar aseguró que los señalamientos que involucran a gobernadores emanados de Morena en una investigación de autoridades estadounidenses reflejan una creciente crisis de credibilidad dentro del partido en el poder.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el también diputado local por Atizapán de Zaragoza sostuvo que existe una diferencia entre no contar con visa para ingresar a Estados Unidos y enfrentar una presunta cancelación de dicho documento por parte de ese gobierno.

“No es lo mismo que te retiren la visa a no tener visa, para aquellos medios de comunicación que desvirtuaron mis declaraciones”, afirmó.

Las declaraciones del dirigente panista se producen luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times publicara un reporte en el que señala que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con esa publicación, ambos mandatarios también habrían tenido canceladas sus visas para ingresar al país vecino.

A partir de esos señalamientos, Azar sostuvo que Morena enfrenta un deterioro político que involucra a figuras relevantes del movimiento.

“La Cuarta Transformación se está cayendo a pedazos, como el aeropuerto de la Ciudad de México, a unos días de que empiece el Mundial de futbol. ¡Qué vergüenza!”, expresó.

El dirigente estatal del PAN consideró que el caso adquiere una dimensión adicional debido a la trayectoria de Alfonso Durazo, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de asumir la gubernatura de Sonora.

“Esto va a dar mucho de qué hablar”, advirtió.

Durante su mensaje, Anuar Azar también relacionó este episodio con otros problemas que, a su juicio, enfrenta el país, entre ellos la inseguridad, la violencia, los riesgos en carreteras y el deterioro de infraestructura estratégica.