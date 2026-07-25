Detienen en Morelos a 6 integrantes de ‘La Empresa’, grupo criminal dedicado a la extorsión

Autoridades federales detuvieron a seis integrantes del grupo criminal “La Empresa”, vinculado con actividades de extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos, tras cateos en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, en Morelos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, en donde destacó que fueron tres las órdenes de cateo en los citados municipios.

Elemento de seguridad, en una fotografía compartida por la SSPC. ı Foto: SSPC

El secretario de Seguridad abundó que los seis detenidos fueron identificados como generadores de violencia, “relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos”. Además, destacó, “cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud”.

En la operación participaron elementos de la SSPC junto con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

Los detenidos presuntamente se dedicaban a la extorsión. ı Foto: Especial

Omar García Harfuch enfatizó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y del reforzamiento de seguridad en Morelos cuyos resultados fueron informados apenas ayer durante la conferencia presidencial junto a la mandataria federal, Claudia Sheinbaum.

“En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado”, escribió García Harfuch en la publicación.

En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.



Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026

Así, en la misma publicación, el titular de la SSPC recordó algunas de las cifras presentadas el día anterior sobre los resultados del reforzamiento de seguridad en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026:

Detención de más de 2 mil personas por delitos de alto impacto

Aseguramiento de 519 armas de fuego

Aseguramiento de más de 14 mil cartuchos

Aseguramiento de 858 kilos de droga

Desmantelamiento de seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas

Destacan resultados del Plan Morelos

Ayer, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el reforzamiento de la seguridad en Morelos se consolidó en abril con el Plan Morelos, especialmente en la zona oriente, donde se intensificaron las labores de inteligencia, investigación y coordinación con la gobernadora Margarita González Saravia.

Omar García Harfuch, el viernes, desde la Conferencia del Pueblo en Morelos. ı Foto: Captura de pantalla.

Señaló que en Cuautla se realizan rondines permanentes, reuniones con vecinos y un programa de obras que será presentado próximamente, con el objetivo de atender las causas de la violencia y ofrecer más oportunidades a los jóvenes.

La mandataria añadió que la estrategia ya se refleja en los indicadores delictivos, pues el promedio de homicidios bajó de 3.7 en abril a 1.9, mientras otros delitos como el robo a comercio con violencia también muestran una tendencia a la baja.

El gobierno federal destacó que junio registró el nivel más bajo de homicidios en Morelos desde 2019, como parte de los resultados en materia de seguridad. ı Foto: Captura de video

Además, afirmó que la Guardia Nacional mantendrá presencia permanente en el estado para sostener el trabajo de proximidad social y combate a la delincuencia.

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