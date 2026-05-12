Diputados del PAN impulsan carnet de descuento en alimentos y transporte

El diputado panista Anuar Azar presentó, en el Estado de México, el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, una iniciativa que busca ayudar a las familias a ahorrar en productos y servicios, al mismo tiempo que fortalece el consumo local y la economía del municipio de Atizapán de Zaragoza, aunque inicialmente será previo al mundial, con el objetivo de ayudar a las familias, este podría hacerse extensivo en otros momentos.

Anuar Azar destacó que actualmente miles de familias enfrentan dificultades económicas derivadas del aumento en gastos básicos como alimentación, transporte, medicinas y servicios, por lo que aseguró que “la política sí debe servir para ayudar a resolver problemas reales” y señaló que previo a la gesta mundialista estos precios podrían incrementar para los mexicanos.

El legislador Anuar Azar, junto con otros legisladores, encabezo el programa que contempla una red de beneficios en coordinación con negocios, comercios y empresas de Atizapán, quienes ofrecerán descuentos, promociones y apoyos para que el dinero de las familias rinda más, mientras los establecimientos incrementan sus ventas y generan mayor movimiento económico.

Además, el "Carnet de Apoyo al Gasto Familiar" integrará una bolsa de trabajo, capacitaciones y programas comunitarios. Todo ello estará conectado mediante un chatbot de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán registrarse, consultar negocios participantes, conocer promociones y acceder a oportunidades laborales, esto, en los lugares que llegue este beneficio.

Anuar Azar informó que actualmente ya existen más de 70 empresas registradas y señaló que el objetivo es alcanzar miles de establecimientos participantes para ampliar los beneficios y seguir fortaleciendo la economía local.

Asimismo, Anuar Azar informó que las familias podrán recibir su carnet acercándose a Casa Ciudadana y también durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizan en distintas colonias por ahora en la zona de Atizapán.

“Esto no se trata solamente de descuentos. Se trata de construir comunidad”, expresó el legislador Anuar Azar.

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FGR