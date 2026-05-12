Martí Batres reconoce papel fundamental de enfermeras y enfermeros en la transformación del ISSSTE.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reconoció el trabajo profesional y con sentido humano que realiza este personal, quienes, destacó, acompañan el proceso de transformación que realiza el organismo en beneficio de la derechohabiencia.

“Yo les quiero agradecer de forma muy particular todo el trabajo que realizan en el ISSSTE, donde no solo hay profesionalismo, sino también corazón. Mi reconocimiento para todas las enfermeras y enfermeros, por la labor que realizan acompañándonos en estas tareas de transformación”, comentó.

En ese sentido, Martí Batres recalcó el papel fundamental que tienen los profesionales de enfermería en la Estrategia de Trato Digno, puesto que construyen un vínculo permanente con el derechohabiente al estar presente en todos los procesos, desde la promoción de la salud, detección y cuidado de enfermedades y cirugías, hasta el acompañamiento de personas con cuidados paliativos.

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“Impulsamos un programa que se llama Trato Digno, (…) es la reconstrucción de los lazos con nuestra derechohabiencia, es la humanización de las relaciones frente a los procesos de privatización. (...) Ese proceso no ha terminado, pero en él juega un papel fundamental la enfermería: es el vínculo más importante entre la institución y la derechohabiencia”, aseveró.

El director general subrayó que en la administración se han llevado a cabo diversas medidas para impulsar el bienestar de este sector, por lo que señaló la renivelación salarial de las enfermeras y enfermeros, así como el proceso de ampliación voluntaria de la jornada laboral de seis a ocho horas, el cual implicó una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

Hoy reconocemos y celebramos a quienes acompañan, cuidan y salvan vidas todos los días. 🥹💖



En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el director general del ISSSTE, @martibatres, felicitó a las enfermeras y enfermeros del Instituto y de todo el país 😍, destacando… pic.twitter.com/8kA9ZtPyuw — ISSSTE (@ISSSTE_mx) May 13, 2026

Por su parte, la jefa nacional de Enfermería del ISSSTE, María Guadalupe Jara Saldaña, agradeció el esfuerzo de sus compañeros y reafirmó el compromiso de fortalecer una atención basada en el respeto, la calidad, la sensibilidad y el humanismo.

“Las enfermeras y enfermeros de nuestra institución representan una fuerza esencial para garantizar una atención digna, humana y de calidad. Son quienes acompañan al paciente en estos momentos más difíciles, quienes brindan esperanza, alivio y confianza; y quienes, con profesionalismo y sensibilidad, transforman diariamente la atención médica en un acto profundamente humano”, finalizó.

Al respecto, el subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Víctor Hugo Bautista, destacó el trato digno y humanizado que brindan a cada uno de los pacientes que se encuentran hospitalizados o que demandan alguna atención en las unidades médicas.

“La enfermería constituye la fuerza laboral más numerosa del sector salud, desempeña un papel esencial en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, así como también en la atención de padecimientos crónicos y en el acompañamiento permanente a las personas. (...) En el ISSSTE, este compromiso se refleja todos los días en el trabajo de los profesionales de enfermería que, con vocación, conocimiento, sensibilidad y entrega, brindan atención en nuestras unidades de primer, segundo y tercer nivel”, finalizó.

Con un enfoque en la atención a la derechohabiencia y a la procuración de sus trabajadores, el ISSSTE avanza en su proceso de transformación, impulsado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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JVR