Clara Brugada llama a manifestarse sin violencia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a todas las agrupaciones y movimientos de manifestantes a ejercer su derecho a la libre expresión sin generar ningún tipo de violencia que afecte a terceros, a fin de conciliar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía.

“Lo que queremos es garantizar y conciliar ambos derechos, es siempre la tarea de un gobierno democrático y es una tarea difícil, por eso hacemos este llamado a la no violencia”, afirmó.

En conferencia de prensa desde el Jardín Flotante Tlallipan, la mandataria capitalina reconoció el esfuerzo que hacen los comerciantes del centro de la ciudad ante esta situación, y resaltó que el objetivo de su gobierno es garantizar y conciliar los derechos de manifestantes y empresarios de la zona, de manera que se trabaja en alternativas para que haya la menor afectación.

Si tienen todo el derecho de la expresión y visibilizar sus causas, todos los movimientos, y esta ciudad siempre ha sido garante de eso. Pero también los comerciantes y empresarios del Centro Histórico tienen derecho al libre tránsito y tienen derecho a la generación de ingresos Clara Brugada



En ese sentido, la Jefa de Gobierno aseguró que su administración no caerá en provocaciones ante las diversas manifestaciones que se presenten en el marco de la celebración del Mundial. Ante ello, -dijo- la Ciudad actuará con base en los protocolos establecidos, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), a fin de que exista una sola relatoría de lo que suceda en estas expresiones.

Gobierno de CDMX garantiza derechos a manifestantes y empresarios del centro de la ciudad ı Foto: Cortesía

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró que se mantiene un diálogo permanente con las organizaciones que tienen demandas locales, a fin de no afectar el derecho a la seguridad y al libre tránsito, en particular de la ciudadanía que busca disfrutar de los eventos de la Copa Mundial de fútbol.

Señaló que el Gobierno de la Ciudad de México, estará atento a todas las sedes de festivales futboleros, corredores de movilidad, espacios públicos y zonas concurrentes de aficionados, a fin de garantizar seguridad en todas las actividades.

“Vamos a lograr que se pueda realizar esta fiesta, que es, insisto, muy importante y que se puedan realizar también manifestaciones públicas en orden, en paz y que no haya afectaciones a terceros”, concluyó.

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