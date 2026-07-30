Movilidad

Transportistas bloquean la México-Cuautla por presunta extorsión

Transportistas bloquearon la carretera México-Cuautla en Chalco para denunciar presuntas extorsiones de la delegación de la Semov

Un bloqueo vial sobre la carretera México-Cuautla genera un severo caos para el transporte público y automovilistas de la región.
Un bloqueo vial sobre la carretera México-Cuautla genera un severo caos para el transporte público y automovilistas de la región. Foto: tomada de X: @ChalcoSC.
Por:
La Razón Online

Para denunciar presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Delegación Regional de la Secretaría de Movilidad (Semov), concesionarios y operadores de diversas rutas del transporte público de pasajeros, en la región de los volcanes, bloquearon la carretera federal México-Cuautla, a la altura de la comunidad de San Gregorio Cuautzingo.

Los inconformes cerraron por completo los carriles con dirección a la Ciudad de México (CDMX) al atravesar un tractocamión sobre la carpeta asfáltica; esta acción generó un severo congestionamiento vehicular para los automovilistas que provenían de municipios como Amecameca, Tlalmanalco, Cocotitlán y Chalco.

Durante la manifestación, los transportistas exhibieron pancartas para señalar directamente al titular de la delegación regional de la Semov.

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Los concesionarios y operadores acusaron al funcionario de, presuntamente, exigir pagos económicos a cambio de permitir la circulación de sus unidades y evitar que las mismas fueran remitidas a los depósitos durante los operativos de supervisión.

Los concesionarios afirmaron que estas presuntas irregularidades perjudican directamente la operación diaria del servicio público de pasajeros y provocan pérdidas económicas al sector.

Ante esta situación, solicitaron la intervención formal del Gobierno del Estado de México (GEM) para que investigue los hechos denunciados y garantice que las acciones de supervisión se realicen conforme a la ley.

Representantes y autoridades de Movilidad del Gobierno del Estado de México (Semov) acudieron al tramo afectado de la carretera México-Cuautla para entablar mesas de diálogo con el grupo que mantiene cerrado el paso vehicular a la altura del municipio de Chalco.

El bloqueo generó intensas complicaciones viales en los accesos y salidas de la zona oriente del Valle de México, así como la suspensión del servicio en la línea del Trolebús Chalco-Santa Martha.

De esta forma, las negociaciones encabezadas por la dependencia estatal es alcanzar un acuerdo respecto a las demandas del gremio —quienes denuncian presuntas irregularidades y cobros indebidos durante los operativos de revisión de concesiones— para lograr la reapertura de la circulación.

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JVR

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