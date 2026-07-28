Alerta Buen Gobierno por documentos falsos usados para extorsionar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre la circulación de documentos apócrifos con los que se suplanta la identidad institucional de la dependencia, así como la de su titular, Raquel Buenrostro Sánchez, y del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, para simular actuaciones oficiales e intentar extorsionar a particulares.

La dependencia informó que los documentos detectados “son completamente falsos”, ya que “no fueron emitidos por esta Secretaría, carecen de toda validez oficial y no corresponden a ningún procedimiento administrativo o de investigación iniciado por esta dependencia”.

Explicó que personas ajenas a la institución utilizan de manera indebida nombres, cargos, logotipos y membretes oficiales para hacer creer a ciudadanos que existe una investigación o procedimiento en su contra y, posteriormente, exigirles dinero o algún otro beneficio económico para evitar supuestas consecuencias legales o administrativas.

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Además, advirtió que el esquema fraudulento incluye la falsificación de la firma autógrafa de la secretaria Raquel Buenrostro.

La Secretaría enfatizó que “no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos, transferencias o alguna otra contraprestación para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación”, por lo que cualquier requerimiento de esa naturaleza “carece de sustento legal”.

Asimismo, informó que la secretaria Raquel Buenrostro y el subsecretario Alejandro Encinas “condenan y se deslindan categóricamente del uso indebido de sus nombres y cargos para la realización de actos ilícitos, incluyendo cualquier intento de fraude o extorsión”.

Ante estos hechos, la dependencia anunció que presentará las denuncias penales correspondientes para que las autoridades investiguen la falsificación de documentos oficiales, firmas, la suplantación de identidad y otros posibles delitos, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no realizar pagos ni atender requerimientos sustentados en documentos falsos y a verificar cualquier comunicación atribuida a la Secretaría únicamente a través de sus canales oficiales. También invitó a denunciar cualquier intento de fraude o extorsión relacionado con el uso indebido de su nombre mediante el portal de denuncias del Gobierno de México, donde los reportes pueden presentarse de forma confidencial y anónima.

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FGR