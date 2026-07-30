Morelos impulsa turismo deportivo con Maratón Rover México-Cuernavaca

El titular de Turismo estatal, Daniel Altafi Valladares, resaltó la derrama económica esperada para el sector hotelero y gastronómico.

Morelos se alista para la edición 71 del Maratón Rover México-Cuernavaca, una de las competencias de montaña más emblemáticas del país, el próximo 11 de octubre. Este evento busca fortalecer el turismo deportivo y la economía local, garantizando la seguridad de los participantes.

El Gobierno de Morelos, mediante sus secretarías de Turismo y el Instituto del Deporte (Indem), presentó oficialmente la carrera. La ruta inicia en el Monumento al Caminero, CDMX, y culmina en el Estadio Centenario de Cuernavaca.

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, destacó que la competencia es una ventana para mostrar la riqueza del estado; “El Maratón Rover es una gran oportunidad para mostrar la riqueza natural, cultural y turística de Morelos. Recibir la meta abre las puertas a corredores y acompañantes que generan actividad económica en hoteles, restaurantes y comercios”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Inversión en Salud Pública Tlaxcala moderniza laboratorio de salud pública con inversión récord

Juan Felipe Domínguez, director general del Indem, subrayó el respaldo del Gobierno estatal; “La seguridad está garantizada. El año pasado demostramos que, con la coordinación interinstitucional, fue posible un evento seguro y este año trabajaremos para brindar esa misma confianza a todos los corredores”, aseguró.

La coordinación entre autoridades de Morelos, Ciudad de México y Guardia Nacional es clave. Han refrendado su compromiso para asegurar un recorrido sin incidentes, desde la capital del país hasta la meta en Cuernavaca.

Pedro Fletes, director de la organización del Maratón Rover, recordó que la carrera nació en 1955 por iniciativa del Grupo Scout 7. Desde 1971, el Estadio Centenario ha sido la meta, consolidando esta prueba como semillero de talentos que han representado a México en competencias internacionales.

Durante la presentación, se reconoció a figuras históricas de la justa: Susana Vázquez, primera ganadora femenil; el multicampeón morelense Luis Cerón Torres; y Ricardo Mejía Hernández, quien inició aquí una trayectoria que lo llevó a ser campeón mundial de carreras de montaña.

Con esta edición, el Gobierno de Morelos reafirma su compromiso con el impulso de competencias que promueven estilos de vida saludables, fortalecen el turismo deportivo y generan una importante derrama económica para las familias de “La tierra que nos une”.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR